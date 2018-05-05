بعد سلسلة من الشائعات التى أحاطت النجمة باريس جاكسون ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون والنجمة وعارضة الأزياء الشهيرة كارا دولافيني حول وجود قصة حب تجمعهما، قررت الفتاتين التواجد معا دون حساب لعدسات المصورين وكأنهن يؤكدن الشائعات التي تتردد.

ظهرت كارا ذات الـ25 عاما مع باريس جاكسون البالغة من العمر 20 عاما خلال قضائهما إحدى السهرات بأحد الملاهي الليلية بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وما لفت الأنظار هو ظهور باريس وكارا مرتديات نفس اللون الملابس من البنطلون الجينز ذو اللون الأزرق و”تى شيرت” باللون الأبيض.