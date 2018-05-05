من منّا لم يتابع مسرحية “شاهد ما شفش حاجة” للفنان عادل إمام، التي تعتبر من أشهر المسرحيات المصرية، والتي تم عرضها عام 1976 أي منذ 42 عاما؟!.

وفي المسرحية يعدّ مشهد المحكمة الذي دار بين عادل إمام والممثل الشهير بـ”برعي الحاجب”، من أكثر المقاطع المضحكة، لكن ماذا حلّ بالممثل سامي جوهر الذي أدّى دور “برعي الحاجب”!؟.

لقد تغير شكل سامي جوهر تماما، وظهرت عليه علامات تقدم السن من نحافة وشعر أبيض، حيث قرر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الطيران، ثم عمل كطيار لسنوات طويلة، وحصل على فرصة بشركة الطيران الكويتي، ليعمل بها رئيساً لطاقم الضيافة ومشرفًا على رحلات كبار المسئولين بالكويت.