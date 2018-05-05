من منّا لم يتابع مسرحية “” للفنان ، التي تعتبر من أشهر  المسرحيات المصرية، والتي تم عرضها عام 1976 أي منذ 42 عاما؟!.

 

وفي المسرحية يعدّ مشهد المحكمة الذي دار بين عادل إمام والممثل الشهير بـ””، من أكثر المقاطع المضحكة، لكن ماذا حلّ بالممثل  الذي أدّى دور “برعي الحاجب”!؟.

لقد تغير شكل سامي جوهر تماما، وظهرت عليه علامات تقدم السن من نحافة وشعر أبيض، حيث قرر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الطيران، ثم عمل كطيار لسنوات طويلة، وحصل على فرصة بشركة الطيران الكويتي، ليعمل بها رئيساً لطاقم الضيافة ومشرفًا على رحلات كبار المسئولين بالكويت.