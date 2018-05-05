تسبب عقاب مديرة شركة عقارية في مقاطعة “هوبي” بوسط الصين، لموظفيها، صفعاً على وجوههم وبإجبارهم على الزحف على أيديهم وأرجلهم، في إثارة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن رؤية خمسة رجال يصطفون قبل أن تبدأ مديرتهم بصفعهم عدة مرات دون رحمة، في حين ظهر ما لا يقل عن 24 موظفا يزحفون على الأرض في دائرة وهم يرددون شعار الشركة، بينما مدير فرعهم يقف في المنتصف ينظر إلى ساعته.

واعترف أحد مديري فرع بأنه قام بتصوير الفيديو لإرساله إلى زميله، لكنه لم يتوقع تسريبه عبر الإنترنت.

وزعمت الشركة التي لديها 10 مكاتب أن الفيلم أسئ تفسيره، حيث اقترح الموظفون العقاب وتردد المديرون في المشاركة لكنهم نفذوا عقوبة الصفع بعد أن توسل إليهم الموظفون.

واعتبر مستخدمو مواقع التواصل أن ما حدث بمثابة دليل على ” ثقافة الشركة المتخلفة”.