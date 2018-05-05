في واقعة تعكس مدى التصهين الذي وصل له كتاب وسياسيون محسوبون على النظام السعودي، طالب السياسي السعودي عبد الحميد الحكيم، مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، “ابن سلمان” بافتتاح سفارة لإسرائيل في الرياض، معللا ذلك بأنه سينقذ المنطقة من الخطر الإيراني.

ودون “الحكيم” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) تحت وسم “#نريد_سفارة_لإسرائيل_بالرياض”، ما نصه:”ماذا يعني فتح سفارة لإسرائيل في الرياض وسفارة سعودية في القدس؟”

ليتابع مجيبا:”يعني إعلان شهادة وفاة المشروع الإيراني الذي نشرالفوضى عبرالإسلام السياسي الشيعي وكذلك وفاة الإسلام السياسي السني وخلق شرق أوسط جديد أفضل لشعوب المنطقةوسيذكرالتاريخ أن محمد بن سلمان من أنقذ المنطقة”

#نريد_سفارة_لإسرائيل_بالرياض

ماذا يعني فتح سفارةلإسرائيل في الرياض وسفارةسعوديةفي القدس؟يعني إعلان شهادة وفاةالمشروع الإيراني الذي نشرالفوضى عبرالإسلام السياسي الشيعي وكذلك وفاة الإسلام السياسي السني وخلق شرق أوسط جديدأفضل لشعوب المنطقةوسيذكرالتاريخ أن محمدبن سلمان من أنقذالمنطقة — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) May 4, 2018

يأتي ذلك في سياق دعوات متصاعدة، خلال الفترة الأخيرة، من كتاب وباحثين سعوديين، للتطبيع مع دولة الاحتلال، فيما يراه مراقبون تحركا مقصودا لتهيئة الرأي العام في المملكة لخطوة وشيكة في هذا الصدد من الحكومة السعودية.

يشار إلى أن “الحكيم”، كانت له مداخلة على فضائية “الحرة” الأمريكية، في ديسمبر الماضي، أثارت جدلا واسعا، عندما قال فيها: “نحن كعرب علينا أن نعرف ونتفهم ونعترف أن القدس هو رمز ديني لليهود مثل قداسة مكة والمدينة للمسلمين”.

ودعا الباحث السعودي، إلى التحرر مما أسماه “الموروث الناصري والإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي، الذي غرس لمصالح سياسية بحتة، كراهية اليهود وإنكار حقهم التاريخي في المنطقة”.. حسب زعمه.