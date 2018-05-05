في واقعة تعكس مدى التصهين الذي وصل له كتاب وسياسيون محسوبون على النظام السعودي، طالب السياسي السعودي ، مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، “ابن سلمان” بافتتاح سفارة لإسرائيل في ، معللا ذلك بأنه سينقذ المنطقة من الخطر الإيراني.

 

ودون “الحكيم” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) تحت وسم “#نريد_سفارة_لإسرائيل_بالرياض”، ما نصه:”ماذا يعني فتح سفارة لإسرائيل في الرياض وسفارة سعودية في القدس؟”

 

ليتابع مجيبا:”يعني إعلان شهادة وفاة المشروع الإيراني الذي نشرالفوضى عبرالإسلام السياسي الشيعي وكذلك وفاة الإسلام السياسي السني وخلق شرق أوسط جديد أفضل لشعوب المنطقةوسيذكرالتاريخ أن من أنقذ المنطقة”

 

 

يأتي ذلك في سياق دعوات متصاعدة، خلال الفترة الأخيرة، من كتاب وباحثين سعوديين، للتطبيع مع دولة الاحتلال، فيما يراه مراقبون تحركا مقصودا لتهيئة الرأي العام في المملكة لخطوة وشيكة في هذا الصدد من الحكومة .

 

يشار إلى أن “الحكيم”، كانت له مداخلة على فضائية “الحرة” الأمريكية، في ديسمبر الماضي، أثارت جدلا واسعا، عندما قال فيها: “نحن كعرب علينا أن نعرف ونتفهم ونعترف أن القدس هو رمز ديني لليهود مثل قداسة مكة والمدينة للمسلمين”.

 

ودعا الباحث السعودي، إلى التحرر مما أسماه “الموروث الناصري والإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي، الذي غرس لمصالح سياسية بحتة، كراهية اليهود وإنكار حقهم التاريخي في المنطقة”.. حسب زعمه.