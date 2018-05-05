يبدو أن شيطان العرب محمد بن زايد يصر على تنفيذ مخططه “الشيطاني” باليمن والذي شارك بالتحالف لأجله، حيث تجاهلت الإمارات كل نداءات حكومة “هادي” وكذلك المساعي السعودية، وأرسلت خامس طائرة عسكرية إلى جزيرة “سقطرى” اليمنية التي فرضت سيطرتها عليها قبل أيام.

وذكر مصدر حكومي يمني فضل عدم الكشف عن هويته، أن طائرة عسكرية إماراتية خامسة على متنها 4 عربات عسكرية، حطت في مطار جزيرة سقطرى اليمنية كما جاء على وكالة “الأناضول”.

وأفادت مصادر محلية، في محافظة سقطرى، يوم أمس الجمعة، “بأن لجنة تضم مسؤولين عسكريين ترافقها قوة عسكرية سعودية وصلت على متن طائرة عسكرية إلى مطار الجزيرة”.

ونقلت وسائل إعلام في وقت سابق أن الخلاف بين الحكومة اليمنية والإمارات، ثاني أكبر قوة في التحالف العربي “لدعم الشرعية” في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تفاقم منذ عام بعد إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمحافظ عدن المحسوب على أبو ظبي، عيدروس الزبيدي.

فيما اتهم عدد من الوزراء اليمنيين، ولأول مرة منذ أشهر خلت، الإمارات بدعم ما أسموها بالجيوش المناطقية خارج إطار الدولة.