تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا للإعلامي المصري جابر القرموطي، وهو يسب قناة “الجزيرة” الفضائية بلفظ خارج على الهواء بإحدى حلقات برنامجه.

واللافت في الأمر وما أثار استغراب النشطاء، هو عدم وجود أي صلة أو علاقة للقناة القطرية بالموضوع الذي كان يتناوله، لكن يبدو أنه اعتاد على مهاجمة قطر و”الجزيرة” بسبب وبدون سبب بأوامر النظام منذ انقلاب 2013 فأصبح الهجوم على قطر (يلازم لسانه أتوماتيكا).

وكان “القرموطي” يتحدث عن قضية الطالبة المصرية مريم، التي قُتلت في بريطانيا وتجاهل الدولة لهذا الحادث.

وقال “القرموطي” خلال تقديم برنامج “مانشيت القرموطي”، المُذاع عبر فضائية “النهار”: “بنمسك بلدنا بنسلخها، والنشطاء شغالين نار، ولو كانت مريم مواطنة بريطانية وماتت كده، مكنش حد سكت”.

وبدون أي مقدمات ولا صلة للقناة بالأمر، هاجم الإعلامي المصري قناة “الجزيرة” بقوله: “مكنش حد هيسكت، و(…) القطرية وتوابعها ولاد (…) شغالين على الدولة المصرية وعمالين يضربوا فيها”.