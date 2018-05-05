بكل تبجح ودون خجل دعا الكاتب الكويتي المعروف أحمد الجارالله، قادة العرب لدعم “حيوان سوريا” الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص من شعبه وشرد ملايين السوريين، مهاجما قطر في ذات الوقت معتبرا معارضتها لنظام سفاح هذا العصر تهمة وجريمة.

ودون “الجارالله” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) مهاجما قطر ما نصه:”بعد فشل قطر إسقاط الاسد في الشام وفشلها في إستقرار ليبيا علي الدول العربيه أن تتوقف عن التدخل في موضوع سوريا وأن تدعم

النظام لعودة الشعب السوري لبلاده”

وتابع داعيا قادة العرب لدعم بشار الأسد:”وأن يساهم العالم في إعمار سوريا وأن يبعد عنها التدخل الايراني والروسي ومليشيات الارهاب أيآ كان مصدرها سوريا بلدغني إذا ماإستقر”

بعد فشل قطر إسقاط الاسد في الشام وفشلها في إستقرار ليبيا علي الدول العربيه أن تتوقف عن التدخل في موضوع سوريا وأن تدعم

النظام لعوده الشعب السوري لبلاده وأن يساهم العالم في إعمار سوريا

وأن يبعد عنها التدخل الايراني والروسي ومليشيات الارهاب أيآ كان مصدرها سوريا بلدغني إذا ماإستقر — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) May 4, 2018

يشار إلى أن قطر انحازت منذ البداية للشعب السوري ونبهت في شتى المحافل الدولية على أن النظام السوري ينفذ حرب إبادة على الشعب، وطالبت بمواقف فاعلة وإجراءات لحقن دماء السوريين، وإيقاف جرائم بشار الأسد.

إلا أن الدعم الروسي والإيراني ورغبة بوتين في بقاء بشار، كل هذا كان سببا رئيسا في استمرار سفاح سوريا في مجازره وإبادة شعبه على مرأى ومسمع من الجميع، حتى تمكن بدعم حلفاءه من القضاء على المعارضة بشكل كبير بعد أن دمر سوريا وحولها لأطلال.