في تطاول على نبي من أنبياء الله، اعتبر وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن ”النبي موسى ارتكب خطأ استراتيجيًا في الشرق الأوسط”.

وقال “ليبرمان” في حوار له مع صحيفة روسية: “نحن لا نختار الجيران بشكل عام، من وجهة نظر الجيرة، لم نكن محظوظين…أعتقد بشكل عام أن الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه موسى منذ سنوات بعيدة، هو أنه جاء بنا إلى الشرق الأوسط، وليس إلى حدود إيطاليا وسويسرا.”

وفما يتعلق التطورات الراهنة في سوريا، اعتبر الوزير الإسرائيلي أنه لا بديل عن الأسد اليوم، محذرًا من مخاطر تزويد روسيا لدمشق بمنظومة إس 300.

ومنذ التدخل الروسي في الحرب السورية لصالح الرئيس بشار الأسد العام 2015 غضت روسيا عمومًا الطرف عن هجمات إسرائيلية على عمليات نقل للسلاح دارت حولها الشبهات ونشر قوات من إيران وحزب الله.