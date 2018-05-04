نشر ، نجل الداعية السعودي المعروف د.، المعتقل منذ أشهر في سجون ، فيديو، لحوار وثّقه والده مع ابنته الصغرى “لدن”، قبل أشهر من وفاة والدتها في حادث سير في يناير عام 2017.

كان عبد الله العودة قال مؤخراً إنه ورغم مرور ما يقارب 9 أشهر على اعتقال والده إلا أنه لا يوجد أي بوادر لحل أزمته.

 

وقال “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن): ”بعد ٩ أشهر إلى الآن لايوجد أي بوادر لحل الملف وإطلاق سراح الوالد #الشيخ_سلمان_العودة والبقية المعتقلين تعسفيا أسأل الله أن يعجل بفرجهم”.

وأضاف:”بعد قرابة تسعة أشهر على اعتقال الوالد #الشيخ_سلمان_العودة ،، وللذين يسألون عن سبب الاعتقال وعن مدار التحقيقات معه..وعن سبب منع العائلة كلها من السفر والتفتيش التعسفي العسكري، والتضييق المستمر على الأطفال والعائلة أقول: كل ذلك كان بسبب وحول هذه التغريدة فقط ولايوجد أي شيء آخر”.

يذكر أن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ العودة من منزله في محافظة بريدة بمنطقة القصيم، مطلع سبتمبر الماضي.