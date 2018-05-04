نشر عبدالله العودة، نجل الداعية السعودي المعروف د.سلمان العودة، المعتقل منذ أشهر في سجون السعودية، فيديو، لحوار وثّقه والده مع ابنته الصغرى “لدن”، قبل أشهر من وفاة والدتها في حادث سير في يناير عام 2017.

قبل أشهر من وفاة أمها رحمها الله،

وأشهر من اعتقال أبيها.. ثم منعها وإخوانها من السفر وتفتيش البيت تعسفيا..

كان هذا الحوار بين الوالد #الشيخ_سلمان_العودة -فرج الله عنه- وأختي (لدن). https://t.co/guuFVBhzfa — د. عبدالله العودة (@aalodah) ٤ مايو ٢٠١٨

كان عبد الله العودة قال مؤخراً إنه ورغم مرور ما يقارب 9 أشهر على اعتقال والده إلا أنه لا يوجد أي بوادر لحل أزمته.

وقال “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن): ”بعد ٩ أشهر إلى الآن لايوجد أي بوادر لحل الملف وإطلاق سراح الوالد #الشيخ_سلمان_العودة والبقية المعتقلين تعسفيا أسأل الله أن يعجل بفرجهم”.

وبعد ٩ أشهر إلى الآن لايوجد أي بوادر لحل الملف وإطلاق سراح الوالد #الشيخ_سلمان_العودة والبقية المعتقلين تعسفيا أسأل الله أن يعجل بفرجهم (المقطع بصوت الوالد فكّ الله أسره، يلحّن بيتاً من قصيدة لعصام العطار رحمه الله) pic.twitter.com/oDOgXFUpwJ — د. عبدالله العودة (@aalodah) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

وأضاف:”بعد قرابة تسعة أشهر على اعتقال الوالد #الشيخ_سلمان_العودة ،، وللذين يسألون عن سبب الاعتقال وعن مدار التحقيقات معه..وعن سبب منع العائلة كلها من السفر والتفتيش التعسفي العسكري، والتضييق المستمر على الأطفال والعائلة أقول: كل ذلك كان بسبب وحول هذه التغريدة فقط ولايوجد أي شيء آخر”.

بعد قرابة تسعة أشهر على اعتقال الوالد #الشيخ_سلمان_العودة ،، وللذين يسألون عن سبب الاعتقال وعن مدار التحقيقات معه..

وعن سبب منع العائلة كلها من السفر والتفتيش التعسفي العسكري،

والتضييق المستمر على الأطفال والعائلة

أقول:

كل ذلك كان بسبب وحول هذه التغريدة فقط ولايوجد أي شيء آخر https://t.co/UsXNR3UI9D — د. عبدالله العودة (@aalodah) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

يذكر أن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ العودة من منزله في محافظة بريدة بمنطقة القصيم، مطلع سبتمبر الماضي.