قالت الإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، إن السعودية هي الدولة التي قصدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أيام عندما تحدث بأن هناك دول بالشرق الأوسط ما كان لها أن تبقى أسبوعا واحدا لولا الحماية الأمريكية.

واستدلت مذيعة الجزيرة على كلامها بتصريحات المتحدثة باسم البنتاغون ردا على سؤال عن إرسال عناصر عسكرية أمريكية إلى السعودية.

ودونت “عويس” في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”بعدما قالت المتحدثة باسم البنتاغون ردا على سؤال عن إرسال عناصر عسكرية أمريكية إلى السعودية: “نساعدهم في تأمين حدودهم، وهذه هي مهمتنا وسنستمر في تحقيقها”، نفهم أن الدول التي قال ترمب انها لن تصمد لأسبوعين بدون الحماية الامريكية هي: السعودية”.

بعدما قالت المتحدثة باسم البنتاغون ردا على سؤال عن إرسال عناصر عسكرية أمريكية إلى السعودية: “نساعدهم في تأمين حدودهم، وهذه هي مهمتنا وسنستمر في تحقيقها”، نفهم أن الدول التي قال ترمب انها لن تصمد لأسبوعين بدون الحماية الامريكية هي: السعودية — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) ٤ مايو ٢٠١٨

وعلّقت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون على تقرير صحفي يتحدث عن وجود قوات أمريكية خاصة عند الحدود السعودية اليمنية دعما لقوات المملكة في حربها ضد الحوثيين.

وأعلنت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت، أثناء موجز صحفي عقدته مساء أمس، ردا على سؤال عن سبب سرية إرسال عناصر الكوماندوز والقبعات الخضر إلى السعودية، أن وزارة الدفاع لا تتحدث عن مكونات قواتها المسلحة، مقرة بوجود قوات مساعدة أمريكية في السعودية.

وقالت وايت إنها لا تملك عددا محددا لعناصر الجيش الأمريكي المتواجدين في السعودية، وتابعت: “نساعدهم (السعوديين) في تأمين حدودهم، وهذه هي مهمتنا وسنستمر في تحقيقها”.

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” وأفادت فيه بأن عددا من عناصر القوات الخاصة الأمريكية نُشروا عند الحدود بين السعودية واليمن، بهدف مساعدة قوات المملكة في الكشف عن مخازن الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاقها للحوثيين، فضلا عن تقديم خدمات استشارية إلى الجنود السعوديين.