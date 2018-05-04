كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن جزء من الخطة الأمريكية للسلام أو “صفقة القرن” التي من المقرر أن يعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب ستطلب من إسرائيل الانسحاب من 4 أحياء عربية في القدس الشرقية التي من المحتمل أن تصبح عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.

وأفادت الصحيفة، في تقرير لها الجمعة، بأنه تم تقديم نقل السيطرة على الأحياء (جبل المكبر، العيسوية، شعفاط وأبو ديس) إلى “ليبرمان” كقطعة واحدة فقط من خطة السلام الأكبر التي ظلت الإدارة الأمريكية تعمل عليها خلال العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تقبل إسرائيل الخطة بمجرد تقديمها على الرغم من التنازلات المؤلمة المحتملة، على حد قولها.

وذكرت الصحيفة أن “ليبرمان” التقى خلال زيارته لواشنطن مع غاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ومبعوث الرئيس للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

وقد عمل كوشنر وغرينبلات على خطة سلام مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان العام الماضي، وقد تسربت تفاصيل قليلة منها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مقابل التنازلات المتوقعة من إسرائيل، وعدت الإدارة الأمريكية بدعم وتزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة متطورة في حال نشوب صراعات واسعة النطاق مع إيران أو سوريا.

وتأتي هذه التسريبات قبل أقل من أسبوعين من نقل السفارة الأمريكية رسميا إلى القدس في 14 مايو/ أيار الجاري.

ومن المتوقع الكشف عن الخطة الكاملة بعد وقت قصير من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في وقت سابق، أنه “لن يقبل بصفقة ترامب إذا لم تكن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين”.