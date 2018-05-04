تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر رجلين من زوار يتيممان من الهواء دون ماء، لأداء إحدى الصلوات المقامة في الحرم المكي الشريف.

 

ويظهر في المقطع الذي رصدته “وطن” شخصان وهما واقفان بالقرب من أحد الحواجز ويتوضآن من الهواء بدون ماء، فيما اقترب منهما المصور سائلاً إياهما أين الماء، مؤكداً لهما أن الوضوء بدون ماء لا يصح.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، نظراً لتكرار مثل هذه الممارسات والطقوس في الاماكن المقدسة مؤخرا وسط مطالبات بتوجيه النصح والإرشاد لهم من قبل الجهات المعنية.

 