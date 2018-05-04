تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر رجلين من زوار المسجد الحرام يتيممان من الهواء دون ماء، لأداء إحدى الصلوات المقامة في الحرم المكي الشريف.

ويظهر في المقطع الذي رصدته “وطن” شخصان وهما واقفان بالقرب من أحد الحواجز ويتوضآن من الهواء بدون ماء، فيما اقترب منهما المصور سائلاً إياهما أين الماء، مؤكداً لهما أن الوضوء بدون ماء لا يصح.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، نظراً لتكرار مثل هذه الممارسات والطقوس في الاماكن المقدسة مؤخرا وسط مطالبات بتوجيه النصح والإرشاد لهم من قبل الجهات المعنية.

اتوقع من مهام الشؤن الاسلاميه او شؤن الحرمين

تنبيه الحملات ونشر التوعيه لهم — عبد الله الطلحي الهذلي (@AltalhiAkmt48) ٣ مايو ٢٠١٨

يا اخوان هذه معتقدات عندهم صعب تغييرها بالنصيحة من اي شخص لابد شخص يثقون فية لتغيرها.

مثل احد يجي يقولك التيمم اذا ماوجد موية حرام صعب تصدقة لانك تعلمت ودرست وفهمت هم للاسف درسو وتعلمو غلط ويتوارثو هذه المعتقدات . — فهد الزهراني (@e22ee) ٣ مايو ٢٠١٨

لا تستهزؤن بهم تذكروا انهم على نياتهم وفي بلدانهم في جهل كبير بالدين يمكن ما يعرفون عن التيمم — Dr:Abdulrahman (@3b_ageel) ٣ مايو ٢٠١٨

هؤلاء فرقة البريلوية من الفرق الصوفية التي تؤمن أن الحرم المكي كله طاهر فله أن يتطهر حتى لو بالهواء.

نسأل الله أن يهديهم لحسن الإتباع. — محمد abosaad (@mohammdabosaad) ٣ مايو ٢٠١٨

ياربي مدري وش اقول عجزت اوصف او حتى أعبر عن هالمنظر — قطرهٓ مِسك (@Gladeezz) ٣ مايو ٢٠١٨