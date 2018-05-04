أسفرت قرعة النسخة القادمة لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم في الإمارات عام 2019، الجمعة، عن وقوع منتخبات عربية في مجموعة واحدة.

وتعد المجموعة الثانية للبطولة القارية هي أقوى حيث تضم أستراليا وسوريا، وفلسطين، والأردن.

وضمت المجموعة الأولى الإمارات (المستضيفة) بجانب تايلاند والهند والبحرين، بينما ضمت المجموعة الثالثة كوريا الجنوبية والصين وقرغيزستان والفلبين.

وجاءت العراق في المجموعة الرابعة بجانب إيران وفيتنام واليمن، بينما وقعت السعودية في المجموعة الخامسة بجانب قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

أما المجموعة السادسة فقد ضمت اليابان بجانب أوزبكستان وسلطنة عمان و تركمنستان.

وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة في 5 يناير/ كانون الثاني المقبل بين الإمارات والبحرين.

ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وهذه النسخة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1956 بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العدد 16 حتى النسخة الماضية في أستراليا عام 2015.

وستشهد البطولة 51 مباراة تقام على 8 ملاعب في مدن أبوظبي والعين ودبي والشارقة، وتستمر على مدار 28 يومًا، في الفترة 5 يناير/ كانون الثاني – 1 فبراير/ شباط العام المقبل.

ويشارك في النسخة المقبلة لأمم آسيا 11 منتخبًا عربيًا من إجمالي 24 فريقًا مشاركين في العرس القاري.