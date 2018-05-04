تعرّض خطيب الجمعة في “مسجد حسان” في العاصمة المغربية الرباط، لمحاولة قتل من قِبَل شخص محاولاً إيذاءه بوساطة سيف، قبل ان تتم السيطرة عليه من المصلين.

واعتقل عناصر الأمن المهاجم وتم اقتياده إلى مركز الأمن في المدينة، فيما ذكرت مصادر أمنية أنه الشخص يبلغ من العمر 29 سنة، ويبدو أنه مختلّ عقلياً .

وقال مصلون إن شابا بشعر طويل، تقدم إلى المنبر أمام إمام المسجد، محاولا الهجوم عليه باستعمال سيف.

ورغم حالة الذعر التي اعترت المصلين من المشهد، ومحاولة فرار عدد منهم خوفا، إلا أن مصلين هجموا على محاول الاعتداء على الإمام بأحذيتهم، وأحكموا قبضتهم عليه قبل وصول رجال الأمن.