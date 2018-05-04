تعرّض خطيب الجمعة في “ حسان” في العاصمة المغربية الرباط، لمحاولة قتل من قِبَل شخص محاولاً إيذاءه بوساطة ، قبل ان تتم السيطرة عليه من المصلين.

 

واعتقل عناصر الأمن المهاجم وتم اقتياده إلى مركز الأمن في المدينة، فيما ذكرت مصادر أمنية أنه الشخص يبلغ من العمر 29 سنة، ويبدو أنه ّ عقلياً .

وقال مصلون إن شابا بشعر طويل، تقدم إلى المنبر أمام إمام المسجد، محاولا الهجوم عليه باستعمال سيف.

ورغم حالة الذعر التي اعترت المصلين من المشهد، ومحاولة فرار عدد منهم خوفا، إلا أن مصلين هجموا على محاول الاعتداء على الإمام بأحذيتهم، وأحكموا قبضتهم عليه قبل وصول رجال الأمن.

 

 