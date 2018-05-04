من جديد، أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على دعمه للملف المشترك للولايات المتحدة والمكسيك وكندا لاستضافة مونديال 2026، مشددا على أن مصلحة السعودية فوق أي اعتبار.

وفي حوار أجرته معه أجرته معه شبكة “سي أن أن” الأمريكية، رفض “آل الشيخ” الإجابة على سؤال حول مطالبته السابقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سحب استضافة كأس العالم 2022 من قطر، في حال ثبتت إدانتها بملفات “فساد”، وعما إذا كان يملك أدلة على كلامه، قائلا إنه سيتحدث عن هذا الموضوع في سبتمبر/أيلول المقبل.

وبالعودة إلى الملف المغربي، ألمح “آل الشيخ” إلى عدم رغبة السعودية في التصويت على الملف المغربي لاستضافة كأس العالم 2026، وانحيازها نحو الولايات المتحدة، إلا أنه عاد للقول إن الاتحاد السعودي لم يحسم موقفه بعد.

وأضاف ملمحا: “لكن مصلحة المملكة فوق كل اعتبار، والولايات المتحدة دولة حليفة، ومن أقوى وأعظم حلفائنا”.

وتابع بأن أكثر مونديال استمتع به هو 1994 في الولايات المتحدة، لتقاطعه المذيعة بيكي أنديرسون: “هذا يعني أنك تدعم الملف الأمريكي المشترك مع المكسيك وكندا”.

فرد عليها آل الشيخ: “أنت ذكية يا بيكي، وتقرأين ما بين السطور”.

وكان “آل الشيخ” وفي تدوينات استعلائية تعمد فيها الاساءة للمغرب بعد أنباء عن طلب مغربي من قطر مساعدتها في الترويج لملفها قد هدد بان بلاده لن تصوت للمغرب في إشارة لدعم ملف الولايات المتحدة نكاية لعدم طلب المغرب من السعودية الدعم.

وقال في تدوينات له عبر “تويتر”:” لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026 وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا… اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا …!”.

لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026

وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا…🇸🇦

اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا …! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٨ مارس ٢٠١٨

وأضاف في تغريدة اخرى:” هناك من اخطى البوصلة اذا اردت الدعم فعرين الاسود في الرياض هو مكان الدعم، ماتقوم به هو اضاعة للوقت دع “الدويلة” تنفعك…! رساله من الخليج ل المحيط .”

هناك من اخطى البوصلة اذا اردت الدعم فعرين الاسود في الرياض هو مكان الدعم، ماتقوم به هو اضاعة للوقت دع “الدويلة” تنفعك…! رساله من الخليج ل المحيط . — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٨ مارس ٢٠١٨

يشار إلى أن تركي آل الشيخ يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.