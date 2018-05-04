قالت إعلامية لبنانية، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ينقلب على مفاهيم الإسلام الثابت، ويفصل إسلاما وفق الهوى الأمريكي والإسرائيلي، ويقود المملكة لانفتاح فاسد.حسب قولها

وأضافت الإعلامية ندى بدران في حوار تلفزيوني، أن السعودية تخلت من الإسلام الأصيل الذي لن تنجده إلا عند أهل البيت، على حد قولها.

وتابعت في حديثها أن السعودية تغلي بفعل سياسات محمد بن سلمان وأن الأوضاع قابلة للانفجار في أي وقت قادم وولي العهد ليس بمأمن.

وحول تصريحات ابن سلمان الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، أشارت بدران الى أن محور المقاومة والشعب الفلسطيني هو الذي سيعيد أرضه، ولا يقرر ذلك ابن سلمان أو غيره.

وأوضحت أن ابن سلمان يسعى لانفتاح في السعودية من شأنه إفساد النساء والشباب عبر الأفلام والسينما وأماكن الترفيه.

يذكر أن ولي العهد السعودي قال إن المملكة تعود للإسلام المعتدل والانفتاح على العالم وتمضي في تدمير ما أسماه بـ”الفكر المتطرف”، وأجرى تغييرات جذرية في المملكة سمحت بقيادة النساء للسيارة وافتتاح دور للسينما وأماكن الترفيه وتنظيم العروض والحفلات وعروض المصارعة وغيرها .

وخرج محمد بن سلمان بمواقف مثيرة للجدل بشأن القضية الفلسطينية التي أكد أنها لا تتصدر أولويات المملكة أو الرأي العام فيها، وطالب الجانب الفلسطيني بالقبول بأي صفقات قادمة أو التوقف عن الشكوى والتذمر.

وتشير التقارير الإسرائيلية الى أن ولي العهد السعودي يلعب دوراً ضاغطاً على السلطة الفلسطينية للقبول بصفقة القرن، ويسعى لإيجاد حالة تُمهد لإعلان تطبيع كامل مع إسرائيل.