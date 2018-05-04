أوضح رئيس هيئة الرياضة السعودية والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، في حوار له مع “CNN”، قصده من تغريدة دونها في مارس الماضي، عن اللاعب المصري الشهير محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وكان “آل الشيخ” قد دون في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) بتاريخ 23 مارس، وأرفق بها صورة محمد صلاح، ما نصه:”لازم يوحشنا قبل كاس العالم”.

لازم يوحشنا قبل كاس العالم 😜😐 pic.twitter.com/9LmyoWsk6T — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٣ مارس ٢٠١٨

التغريدة التي أثارت جدلا واسعا بين النشطاء حينها، وتم تفسريها بطرق مختلفة دون توضيح من “آل الشيخ”

وقال تركي آل الشيخ في حواره لشبكة CNN تعليقا على هذه التغريدة: “محمد صلاح لاعب عظيم، يرفع رؤوس العرب عاليا وأنا من مشجعيه”.

وأضاف: “قصدي من هذه التغريدة بأن منتخبنا سيكون فى حال أفضل إن لم يلعب صلاح فى مباراة المنتخب المصرى أمام السعودية فى كأس العالم”.

وتابع :”وعندما يتعلق الأمر بمحمد صلاح، فهو لاعب عربى عظيم، وقد رفع رؤوسنا كعرب، أنا من المعجبين، ولكنى أتمنى ألا يلعب ضد فريقنا فى تلك المباراة، أرغب بأن لا يكون موجوداً فى هذه المباراة، هذه المباراة فحسب”.

يشار إلى أن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2018، تشهد مواجهتي روسيا ضد السعودية يوم 14 يونيو المقبل، ثم مصر أمام أوروجواي في اليوم التالي.

ويلتقي منتخب مصر بروسيا في ثاني الجولات، فيما تلعب السعودية ضد أوروجواي يوم 19 من الشهر نفسه.

وتختتم المجموعة مبارياتها بمواجهتي مصر ضد السعودية، وروسيا ضد أوروجواي يوم 25 يونيو.