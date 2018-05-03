تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة طرد أحد أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مهرجان شعري مختلط بمدينة الطائف.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد استنكر رجل الهيئة مشاركة نساء في المهرجان الشعري وكذلك اختلاطهن بالرجال، إلا أنه تدخله قوبل برد عنيف، حيث أقدم رجال من الأمن وقاموا بإخراجه للخارج.

طرد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في احد حفلات مدينة الطائف pic.twitter.com/i6lVHxLI3K — زكريت (@naaiiif_qtr84) May 3, 2018

وكانت الحكومة السعودية قد جردت أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا لقانون جديد صدر عن مجلس الوزراء.

وحسب القانون الجديد الذي صدر في 2016 ليس من حق أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.

ويقتصر دور أعضاء الهيئة على إخبار أفراد الشرطة او إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه في شخص معين.

كما طالب القرار أعضاء الهيئة بالعمل على نشر الفضيلة والحض عليها ومنع المنكر بالقول الحسن والرفق بالآخرين.

ويفرض القرار على أعضاء الهيئة ان يبرزوا هوياتهم التى تتضمن أسماءهم ومناصبهم في الهيئة وساعات عملهم الرسمي عند الحديث مع أي شخص ولا يجوز لهم أن يقوموا بذلك خارج مواعيد عملهم الرسمية.

ويعرف أعضاء الهيئة “بالمطاوعة” ونالوا انتقادات متكررة بسبب طبيعة عملهم خلال العقود السابقة في المملكة التي تقول إنها تعمل حسب الشريعة الإسلامية.

وكان أعضاء الهيئة يجوبون الشوارع والمراكز التجارية للتأكد من ارتداء السيدات والفتيات أزياء “مناسبة بالمجتمع دون عري” كما كانوا يحرصون على إغلاق جميع المتاجر والمحال أثناء مواعيد الصلوات.

كما كان أفراد الهيئة يعتقلون من يشرب الخمور أو يتناول المخدرات أو من يمارسون السحر والشعوذة.