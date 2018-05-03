نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية تقريرا موسعا عن الصراع على سوقطرى، ولا سيما من جهة دولة الإمارات. “الإمارات71” يقدم ترجمة لأبرز ما ورد في التقرير البريطاني.

اليمن اليوم بلد ينقسم إلى نصفين مرة أخرى في حالة حرب أهلية. النزاع يضع سوقطرة في قلب صراع جديد على السلطة بين الحكومة اليمنية الضعيفة والطموحات الجيوسياسية لحليفتها، دولة الإمارات.

سوقطرى هي إحدى المشاريع الإماراتية الخارجية الأخرى المثيرة للجدل كما مشاريعها إريتريا وجيبوتي وصوماليلاند وجزيرة بيريم اليمنية.

تقول الصحيفة إنها بذلت جهودا كبيرة لتتمكن من دخول الجزيرة دون لفت انتباه أبوظبي حتى لا تمنعها من ذلك، لتكون أول وسيلة إعلامية تدخل الجزيرة منذ 3 سنوات.

وجدنا أن دولة الإمارات العربية قد ضمت فقط هذا الجزء من اليمن، وشيدت فيها قاعدة عسكرية، وأنشأت شبكات اتصالات، وأجرت تعداد للسكان، واستقدمت سكان من سوقطرى إلى أبو ظبي للحصول على الرعاية الصحية المجانية وتصاريح العمل.

يقول المراقبون والناشطون إن “الإمارات تسعى إلى تحويل الجزيرة إلى منتجع دائم للعسكريين، وقد يسرقون النباتات والحيوانات المحمية من قبل منظمة اليونسكو”.

الجزيرة والموانئ جائزة لا تقاوم

“لقد فاجأت دولة الإمارات الجميع، حتى أنفسهم، بمدى أدائهم العسكري في اليمن. وقال فارع المسلمي، وهو زميل غير مقيم في دار تشاثام هاوس في لندن ، إنهم أصبحوا يتمتعون بحرية مطلقة نتيجة للسيطرة والتواجد في كل ما يريدون في البلاد، بما في ذلك موانئ اليمن، وهو ما يمثل جائزة لهم.

بعد ثلاث سنوات من الحرب، أصبحت الدولة اليمنية المتفتتة الآن متاحة للجميع. وقد اكتشفت الإمارات، التي طغت عليها السعودية ذات الوزن الثقيل منذ فترة طويلة، أن هذا البلد الذي تمزقه الحرب هو “أرض اختبار مثالية لطموحات ما بعد الربيع العربي لحاكمها الفعلي ، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد”.

في قلب طرق التجارة القديمة للحرير والتوابل بين العالم العربي وأفريقيا وآسيا ، تقع الجزيرة اليوم في منتصف واحدة من أهم قنوات تجارة النفط في العالم.

وعلى هذا النحو، فهو موقع يجمع بين المصالح العسكرية والاقتصادية لدولة الإمارات.

ورغم أن جبل علي في دبي هو بالفعل أكثر الموانئ ازدحاما في الشرق الأوسط ، إلا أن الإمارات بدأت في احتكار موانئ أخرى في البحر الأحمر والخليج، مما أدى منافسة الحوثيين في السيطرة على الجزيرة لصالح إيران.

على مدى السنوات القليلة الماضية ، أصبحت الإمارات ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم وواحدة من 11 دولة فقط تحتفظ بقواعد عسكرية دائمة خارج حدودها.

الإمارات ترفع علمها وسط الأنقاض

بعد عامين ونصف ، لا يزال الإماراتيون في الجزيرة – وليس لديهم نية للرحيل في أي وقت قريب. ويقول سكان الجزر شيئا فشيئا ، أصبح وجودهم جزءا من الحياة اليومية.

وقال عبد الوهاب العامري: “لا يوجد حوثيون لتحرير سقطرى”. “لماذا هم هنا؟”.

وتتابع الصحيفة “لقد ظهر العلم الإماراتي في عدة قرى، في المباني الرسمية ورُسم على جوانب الجبال، إلى جانب رسائل شكر محمد بن زايد على كرمه”.

وتكثر الشائعات بأن الإمارات تخطط لإجراء استفتاء حول ما إذا سكان الجزيرة يرغبون في الانفصال عن البر الرئيسي وتصبح رسمياً جزءاً من الإمارات في التصويت على طريقة شبه جزيرة القرم ، وهو التطور الذي أدانته الحكومة اليمنية.

أدى انعدام الشفافية إلى إثارة المخاوف في جميع أنحاء سقطرى واليمن إزاء خطط دولة الإمارات.

ويبدأ تغيير حياة الجزيرة

حاول الإماراتيون أيضًا أن يمنعوا سكان الجزيرة عن مضغ القات، ما دفع لاندلاع احتجاجات ضد تواجد الإماراتيين في الجزيرة.

المنتجات الإماراتية توضع في رفوف محلات السوبر ماركت رغم أنها مكلفة للغاية بالنسبة لمعظم السكان المحليين.

ويقول سكان محليون إن أجزاء من الجزيرة تم تجريفها بالفعل استعدادا لبناء فنادق وحمامات وبنية تحتية سياحية أخرى للإماراتيين القادمين.

وقد تم بالفعل استصلاح بعض من منحدرات الحجر الجيري والجرانيت على طول الطرق الساحلية في سقطرى من قبل شركات إماراتية وأعمال البناء جارية.

تقول الصحيفة: إن رجل أعمال إماراتي تفاخر بالمشروعات التي تنفذها الإمارات في الجزيرة، ولكنه سرعان ما تراجع وطالب محرري الصحيفة بألا يخبروا الأجانب عن أنشطة الإمارات في سوقطرى.

ووفقاً لوسائل الإعلام اليمنية ، فإن القاعدة العسكرية الإماراتية في الجزيرة، وفرت فرص عمل لما يصل إلى 5000 جندي تم تجنيدهم حديثًا، وتفيد التقارير أن الإمارات هي التي تدفع رواتب الشرطة والحكومة.

تمتلك سقطرى مرافق رعاية صحية محدودة للغاية وعدد قليل جداً من الأطباء المتخصصين – لكن سكان الجزر قالوا إن العديد من الأشخاص يتلقون الآن علاجاً طبياً على مستوى عالمي في أبوظبي، مجاناً. وهناك الكثيرون الآن في الإمارات يتمتعون بتعليم مدعوم وتصاريح عمل تم إنشاؤها خصيصًا لسكان الجزيرة ، بدلاً من اليمنيين بشكل عام.

ومع ذلك، فإن “الناس خائفون من التحدث” ، قال أحد السكان المحليين للصحيفة، لأنه “ليس من الواضح ما الذي يمكن أن يحدث”.

وتقول التقارير: في البر الرئيسي هناك ما لا يقل عن 18 سجناً سرياً تديره الإمارات، حيث تم اعتقال وتعذيب المئات من الرجال في عمليات البحث عن متشددي القاعدة. وقد تم نقل بعض المعتقلين جوا إلى سجن سري في إريتريا عبر البحر الأحمر.

العلاقة مع هادي

في الصيف الماضي، اشتبكت الإمارات مع كل من هادي والسعودية من خلال دعم تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يريد انفصال جنوب اليمن. أدت هذه الخطوة إلى قيام الرئيس اليمني بتسمية الإمارات “بالمحتل” بدلاً من “المحرر”.

إن احتلال سقطرى جنباً إلى جنب مع إمكانية انفصال جنوب اليمن يشكل “إمارة تابعة ثامنة” للإمارات، و يرمز إلى تحول اليمن إلى دولة فاشلة. الآن يبدو الأمر وكأن اليمن قد يخسر سقطرى بالكامل، والغضب ينمو، والسياسيون اليمنيون يتكلمون.

في وقت سابق من هذا العام، أرسلت وزارة السياحة اليمنية شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تطلب من الهيئة الدولية تسريع قرار يمنع “قوات الاحتلال” من تدمير جمال الجزيرة الطبيعي.

و”في حدث غير مسبوق، دعت دولة الإمارات سكان الجزيرة للتصويت على استفتاء لتقرير المصير للانضمام إليهم، وهذه هي أخطر خطوة”. وفي الوقت الذي بدأت فيه السلطات اليمنية في التعبير عن مخاوفها ، يبدو أن قوة الدفع في الإمارات لا يمكن وقفها.