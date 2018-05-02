في أعقاب ما تم نقله عن مصدر بالجيش السوداني عن طلب الحكومة السودانية رسميا من السعودية سحب قواتها من اليمن، كشف ما يطلق عليه رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي عما يتعرض له الجنود السودانيين المشاركين في قوات التحالف العربي.

وقال “الحوثي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: إن حديث الرئيس السوداني عمر البشير، عن دفن الجنود السودانيين في منطقة البقيع بالمدينة المنورة، يأتي للتغطية على ما حصل ويحصل من تصفيات لمجنديه في اليمن.

حديث البشير عن انهم سيقبرون قتلا السودان في البقيع في تصريح سابق تغطية على ماحصل ويحصل من تصفيات لمجنديه المليشاويين — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 1, 2018

كما دعا “الحوثي” أسر الجنود السودانيين الذين قتلوا إلى تشريح جثث أبنائهم، لافتاً إلى أن هناك تصفيات تحصل بينهم ويقتلون من خلف.

كما حذر “الحوثي” عمر البشير قائلا إن :”بحث البشير عن المال بسفك دماء اليمنيين فازدادت أزمته الاقتصادية وقريبا سيعاني اكثر”.

أعجب شيءفي العدوان على اليمن تجده بحديث الشارع السوداني(اشتراك السودان بالمجان والفائدة للجيران{إن الله لا يصلح عمل المفسدين}بحث البشير عن المال بسفك دماءاليمنيين فازدادت أزمته الاقتصاديةوقريباسيعاني اكثر

ندعو اسر السودان لتشريح جثث ابنائهم نعلم بتصفيات تحصل بينهم ويقتلون من خلف — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 1, 2018

وكانت صحيفة “أخبار اليوم” السودانية قد نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة “بروز اتجاه قوي لدى قيادات الدولة لسحب القوات السودانية من حرب اليمن، بعد مشاركتها وفق أسباب قوية منها لحماية الأراضي المقدسة (في السعودية)، ووقف المد الإيراني في المنطقة”.

وأوضحت الصحيفة أن أسبابا دفعت لبروز الاتجاه بسحب القوات منها: “تطاول أمد الحرب، وتأثيرها السلبي على العلاقة بين الشعبين اليمني والسوداني، والأجندة الخاصة لبعض المشاركين في الحرب على اليمن”، دون أن تسمّهم.