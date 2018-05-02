في أعقاب ما تم نقله عن مصدر بالجيش السوداني عن طلب الحكومة السودانية رسميا من سحب قواتها من اليمن، كشف ما يطلق عليه رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي عما يتعرض له الجنود السودانيين المشاركين في قوات التحالف العربي.

 

وقال “الحوثي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: إن حديث الرئيس السوداني ، عن دفن الجنود السودانيين في منطقة البقيع بالمدينة المنورة، يأتي للتغطية على ما حصل ويحصل من تصفيات لمجنديه في اليمن.

كما دعا “الحوثي” أسر الجنود السودانيين الذين قتلوا إلى تشريح جثث أبنائهم، لافتاً إلى أن هناك تصفيات تحصل بينهم ويقتلون من خلف.

 

كما حذر “الحوثي” عمر البشير قائلا إن :”بحث البشير عن المال بسفك دماء اليمنيين فازدادت أزمته الاقتصادية وقريبا سيعاني اكثر”.

وكانت صحيفة “أخبار اليوم” السودانية قد نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة “بروز اتجاه قوي لدى قيادات الدولة لسحب القوات السودانية من حرب اليمن، بعد مشاركتها وفق أسباب قوية منها لحماية الأراضي المقدسة (في السعودية)، ووقف المد الإيراني في المنطقة”.

 

وأوضحت الصحيفة أن أسبابا دفعت لبروز الاتجاه بسحب القوات منها: “تطاول أمد الحرب، وتأثيرها السلبي على العلاقة بين الشعبين اليمني والسوداني، والأجندة الخاصة لبعض المشاركين في الحرب على اليمن”، دون أن تسمّهم.

 