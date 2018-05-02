تعهد مدير الامن العام الاردني الجديد اللواء فاضل الحمود بإطلاق “100 رصاصة” على كل مخالف للقانون او مجرم يطلق رصاصة واحدة على اي من رجاله ملتزما بالتعامل بصرامة وجدية مع المسئوليات الامنية وفي إطار القانون.

وقال الجنرال الحمود في اول تصريحات له بأن يتحدى الشائعات التي تقول بوجود مناطق محرمة لا يستطيع الامن العام الوصول اليها في الاردن .

وقال بان الاخطاء موجودة في رجال جهاز الشرطة لكنها فردية وليست منهجية.

وتحدث الحمود لصحيفة عين نيوز الالكترونية المحلية عن تحديات المرحلة الامنية وافاد بانها كبيرة وتحتاج للحرص من الجميع