سيطر الدفاع المدني القطري على محدود في عازل حراري بغرفة قيد الإنشاء في مواقف ، اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

واكدت الجامعة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الحريق “بسيط” ونشب على سطح إحدى المباني قيد الإنشاء بعيدا عن المباني والقاعات الدراسية والأماكن المكتظة. وقد تمت السيطرة على الحريق تماماً دون وقوع أي خسائر أو أصابات.

وشكرت الجامعة جميع العاملين في قسم الصحة والسلامة – فريق الإطفاء في جامعة قطر وفريق الدفاع المدني الذين قاموا بالسيطرة على الحريق بسرعة كبيرة.

 