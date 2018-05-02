سيطر الدفاع المدني القطري على حريق محدود في عازل حراري بغرفة قيد الإنشاء في مواقف جامعة قطر، اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

الدفاع المدني يسيطر على حريق محدود في عازل حراري بغرفة قيد الإنشاء في مواقف جامعة قطر، دون مصابين #الداخلية_قطر — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) May 2, 2018

واكدت الجامعة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الحريق “بسيط” ونشب على سطح إحدى المباني قيد الإنشاء بعيدا عن المباني والقاعات الدراسية والأماكن المكتظة. وقد تمت السيطرة على الحريق تماماً دون وقوع أي خسائر أو أصابات.

منتسبي #جامعة_قطر الأعزاء،

نشب حريق بسيط على سطح إحدى المباني قيد الإنشاء والذي يقع بعيدا عن المباني والقاعات الدراسية والأماكن المكتظة. وقد تمت السيطرة على الحريق تماماً دون وقوع أي خسائر أو أصابات. — جامعة قطر (@QatarUniversity) May 2, 2018

وشكرت الجامعة جميع العاملين في قسم الصحة والسلامة – فريق الإطفاء في جامعة قطر وفريق الدفاع المدني الذين قاموا بالسيطرة على الحريق بسرعة كبيرة.