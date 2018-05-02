على إثر إعلان قناة “روتانا خليجية” المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، عن إطلاق الموسم الثالث لبرنامج “صحوة” للإعلامي أحمد العرفج وبالاشتراك مع الداعية عدنان إبراهيم، شن مغردون سعوديون هجوما عنيفا على وسائل الإعلام السعودية التي تستضيف ما قالوا عنها شخصيات مسيئة للمملكة.

وفي هذا الإطار، دخل المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني على الخط، مطالبا القنوات الخاصة المملوكة لرجال أعمال سعوديين بمقاطعة هؤلاء “المرتزقة”، مطالبا إياهم بتقديم اعتذار واضح للقيادة السعودية والشعب السعودي، في حين طالب المغردون بوضع أسماء كل الإعلاميين المسيئين للملكة في هاشتاج: ” #قائمة_سوداء_للاعلامين_المسيئين”.

وقال “القحطاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قال سمو الأمير خالد الفيصل: ماينسينا الخطا حب الخشوم. لايوجد عاقل يرضى أن يتم استضافة او إعطاء برامج لبعض الإعلاميين العرب الذين سبق أساؤوا لقيادتنا ووطننا. من راهن على الإرتزاق ضدنا واليوم ينافق لأخذ جزء من خيرات وطننا فأنا على ثقة أن وسائل الإعلام المملوكة لسعوديين “ستكرشهم”.

قال سمو الأمير خالد الفيصل: ماينسينا الخطا حب الخشوم.

لايوجد عاقل يرضى أن يتم استضافة او إعطاء برامج لبعض الإعلاميين العرب الذين سبق أساؤوا لقيادتنا ووطننا.

من راهن على الإرتزاق ضدنا واليوم ينافق لأخذ جزء من خيرات وطننا فأنا على ثقة أن وسائل الإعلام المملوكة لسعوديين "ستكرشهم" — سعود القحطاني (@saudq1978) May 2, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى: ” بعض ملاك القنوات الفضائية السعوديين ومعدو البرامج ورؤساء التحرير بسبب انشغالهم لا يعلموا حقائق المرتزقة من الإعلاميين الذين أساؤوا لمملكة الخير وقيادتها. مقاطعتهم مطلب وطني وقيادات إعلامنا يحتاجون لمشاركة الوطنيين. ضعوا أسمائهم وإسائتهم هنا. #قائمة_سوداء_للاعلامين_المسيئين”.

بعض ملاك القنوات الفضائية السعوديين ومعدو البرامج ورؤساء التحرير بسبب انشغالهم لا يعلموا حقائق المرتزقة من الإعلاميين الذين أساؤوا لمملكة الخير وقيادتها.

مقاطعتهم مطلب وطني وقيادات إعلامنا يحتاجون لمشاركة الوطنيين. ضعوا أسمائهم وإسائتهم هنا. #قائمة_سوداء_للاعلامين_المسيئين — سعود القحطاني (@saudq1978) May 2, 2018

وأكد “القحطاني” على أنهم ” مالم يعتذروا بشكل واضح للقيادة والشعب السعودي ويعلنوا توبتهم وقبول اعتذارهم فلا أفهم إطلاقًا إصرار البعض على استقطابهم. و “هقواتنا” بملاك والمسؤولين على الإعلام السعودي الخاص كبيرة. وكلنا متأكد أنهم يشاركون الجميع الهم الوطني السعودي. #السعودية_اولا”.

مالم يعتذروا بشكل واضح للقيادة والشعب السعودي ويعلنوا توبتهم وقبول اعتذارهم فلا أفهم إطلاقًا إصرار البعض على استقطابهم. و "هقواتنا" بملاك والمسؤولين على الإعلام السعودي الخاص كبيرة. وكلنا متأكد أنهم يشاركون الجميع الهم الوطني السعودي. #السعودية_اولا — سعود القحطاني (@saudq1978) May 2, 2018

وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية قد سبق وأن حذرت عبر حسابها الرسمي في موقع التغريدات المصغر ” تويتر ” من “ضلالات” عدنان إبراهيم متهمة إياه بسبّ رموز من الصحابة ووقوعه في المتناقضات والمتضخمة بالأنا، وطالبت المختصين بكشف هذه الضلالات للجميع.