شن مغردون سعوديون هجوما عنيفا على رئيس هيئة التلفزيون السعودي الإعلامي داود الشريان وذلك في أعقاب إعلانه عن تحويل القناة الثقافية السعودية إلى قناة تحت اسم “sbc”، وتأكيده على أن الموعد الرسمي لافتتاحها مع بداية شهر رمضان المقبل، حيث ستختص بعرض المسلسلات الحصرية والبرامج الترفيهية.

كما شن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هجوما على شعار القناة الجديدة التي “غصب تحبها” والذي اجتاحت اعلاناته الترويجية كافة وسائل الإعلام السعودية، خاصة مع تداول أنباء عن تولي إعلاميين مصريين وعلى رأسهم ابراهيم عيسى الذي لم يترك منصة إلا وهاجم فيها السعودية، مناصب كبيرة في القناة.

وخلافا لشعار القناة، دشن ناشطون هاشتاجا بعنوان: “#غصب_تحذفها” احتل مراكز متقدمة في قائمة الهاشتاجات المتداولة في السعودية، أكدوا خلاله على أن “الشريان” يتناقض مع تصريحاته السابقة التي دعا فيها لضرورة الاعتماد على المواطنين السعوديين، في حين دعا آخرون لمقاطعتها، مشددين بأن المقاطعة هي السبيل الأمثل التي تؤدي لإغلاق القنوات بعد انخفاض نسبة الإعلانات، منتقدين أن تقوم القناة ببث 7 مسلسلات مصرية في رمضان .

#غصب_تحذفها الشغله مايبغالها شي مقاطعه للقناه المشاهدات تنزل الإعلانات تقل الدخل يقل المدير يحاسب ويصحح الأخطاء اماًانك تكتب في هشتاق مراح يفيد كثير اذا من جد مهتم قاطعها وخليها غصب تتغير — تركي (@torkii123) May 2, 2018

#غصب_تحذفها #غصب_تحذفها تو ادري منكم انها قلبت قناه مصريه وقناة فضه فتحت لها يومين ومصريه فكوا علينا المصريين وين ولد البلد ؟؟وقناة بدايه اللي تسبونها كل المقدمين سعوديين والمدير يمني من مواليد السعوديه متمكن وله خبره👌 وفي حاله ومايطلع على الشاشه صايحتوا وقفلتوا القناه — الامل بالله….امي ومن ك امي 💓❤💚💛💜💙 (@ANEGT7) May 2, 2018

#غصب_تحذفها لو صح خبر تعيين المصري إبراهيم عيسى فعلى القناة السلام فهذا الامعة شتم وتجنى وهاجم الممملكة برموزها وشعبها، لكن لا أعتقد أن الشريان بهذا الغباء حتى يحول القناة إلى مرتع لكل من يحمل الحقد والضغينة لهذا البلد.. وأين كلامه المنمق بشأن التوظيف لأبناء البلد سابقا. وعجبي — أبو فرح (@koko1385aboali) May 2, 2018

#غصب_تحذفها ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس

ماتابعت الشريان وهو مهرج في برنامج

بقناة فكيف بإدارة المهرج لقنوات الا بحذفها حتى لو الريسفر بالمستودع لن نغش رعيتنا نحن نريد الجنه — أبو المقداد (@almakdad2003) May 2, 2018

#غصب_تحذفها. اعطاء الشريان هذا المنصب اكبر خطأ ، كان المفروض يمسك المنصب شاب متحمس عقليته تواكب التغيرات السريعة وفاهم وش قاعد يصير حوله مو واحد للحين عايش اوهام جيله وبيفرضها علينا . — lolo 🇸🇦 (@lolo12299421) May 1, 2018

7 مسلسلات مصرية مشكلة لما يمسك الاعلام شايب من الستينات😤🤮 #غصب_تحذفها — S (@sh_ma23) May 1, 2018

#غصب_تحذفها

عمركم شفتوا سعودي بقنوات حكوميه مغربيه ومصريه وجزائريه واردنيه ؟؟؟..يلعن هالشيبان الي ماسكين البلد وساحبين على شبابه المثقف — وسن 🇸🇦 (@wasssn_s) May 1, 2018

#غصب_تحذفها انغشينا فيه ذا الكعبول سنين يلعب علينا وراه ما توظفون شبابنا وراه توظف اجنبي وراه وراه واخرتها يجيب اخس مخلوق مصري يسبنا كل يووووم والظاهر كعبول ساحرينه المصاريه — نجلاء 🇸🇦 (@y9X2svTKlfsywGz) May 1, 2018

جايبين إبراهيم عيسى إلي ما خلى كلمة على السعودية وتطاول عليها شعب وحكومة ويرمي كل التطرف والإرهاب أنه منا!فيبقى لا عجب إذا رأينا بعده يوسف الحسيني إلى قال سنركع الدرعية أو أماني الخياط التي تطاولت على الملك عبدالله وعاصفة الحزم!

#غصب_تحذفها — Lil.HEND💀💸 (@LilHEND6) May 1, 2018

وكان “الشريان” قد صرح خلال لقاء في غرفة الرياض التجارية، أن إطلاق بث قناة SBC سيتزامن مع إطلاق موقع القناة بمسمى “شاشتكم”، مؤكدا أن الموقع الإلكتروني للقناة سينشر المحتوى الذي يقدمه شباب “السوشيال ميديا”، لأن “ما يصرف على المحتويات الإعلامية سنويا يصل لقرابة 3 مليارات ريال”، وأن هذا المبلغ “أولى به مواطنو البلد وشبابها”.

واستضافت لجنة الدعاية والإعلان في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الإعلامي المقرّب من السلطات السعودية للحديث عن إعلان القناة الذي أحدث جدلا في الأوساط الإعلامية، لأنه حمل عنوان “غصب” و”غصب تحبها” ضمن حملة إعلانية كبرى للترويج للقناة.

وجاءت هذه التوقعات من قبل المغردين تزامنا مع إعلان الإعلامي إبراهيم عيسى أنّه أنهى تعاقده مع قنوات “on” الاثنين، بعد أربعة أشهر فقط من بداية عرض تجربة “«حوش عيسى” المقرر لها أن تستمر لمدة عام.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الإعلامي أنّ التفاوض على إنهاء التعاقد مع شركة “إعلام المصريين” بدأ قبل أيام، وهناك حلقتان أخيرتان سُجّلا قبل رحيله عن القناة؛ ومن المتوقع عرضهما يومي الخميس والجمعة.

وتزامنت مغادرة إبراهيم عيسى لقناة “أون إي”، التي يسيطر عليها جهاز الاستخبارات العامة، في الوقت نفسه الذي أعلن فيه الإعلامي عمرو أديب رحيله عن القناة يوم 15 مايو المقبل؛ نافيًا أن تكون هناك خلافات اقتصادية أو سياسية مع إدارة القناة.

وكان إبراهيم عيسى قد دأب على مهاجمة السعودية في برنامجه؛ خاصة منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم، زاعمًا أنها “راعية الوهابية سبب شرور العالم، وحاضنة الإرهاب والشيطان الأكبر”.

وكتب في مقال له قبل يومين بصحيفة المقال (التي يرأس تحريرها) أنّ السعودية صانعة “الإرهاب الإسلامي”، زاعما أنّ “الدم السوري يسيل بسبب الدعم السعودي للوحشية”؛ ودعا مصر إلى أن تتخذ موقفًا من هذا الدعم.