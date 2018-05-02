شن مغردون سعوديون هجوما عنيفا على رئيس هيئة التلفزيون السعودي الإعلامي داود الشريان وذلك في أعقاب إعلانه عن تحويل القناة الثقافية إلى قناة تحت اسم “”، وتأكيده على أن الموعد الرسمي لافتتاحها مع بداية شهر رمضان المقبل، حيث ستختص بعرض المسلسلات الحصرية والبرامج الترفيهية.

 

كما شن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هجوما على شعار القناة الجديدة التي “غصب تحبها” والذي اجتاحت اعلاناته الترويجية كافة وسائل الإعلام السعودية، خاصة مع تداول أنباء عن تولي إعلاميين مصريين وعلى رأسهم ابراهيم عيسى الذي لم يترك منصة إلا وهاجم فيها السعودية، مناصب كبيرة في القناة.

 

وخلافا لشعار القناة، دشن ناشطون هاشتاجا بعنوان: “” احتل مراكز متقدمة في قائمة الهاشتاجات المتداولة في السعودية، أكدوا خلاله على أن “الشريان” يتناقض مع تصريحاته السابقة التي دعا فيها لضرورة الاعتماد على المواطنين السعوديين، في حين دعا آخرون لمقاطعتها، مشددين بأن المقاطعة هي السبيل الأمثل التي تؤدي لإغلاق القنوات بعد انخفاض نسبة الإعلانات، منتقدين أن تقوم القناة ببث 7 مسلسلات مصرية في رمضان .

وكان “الشريان” قد صرح خلال لقاء في غرفة التجارية، أن إطلاق بث قناة SBC سيتزامن مع إطلاق موقع القناة بمسمى “شاشتكم”، مؤكدا أن الموقع الإلكتروني للقناة سينشر المحتوى الذي يقدمه شباب “السوشيال ميديا”، لأن “ما يصرف على المحتويات الإعلامية سنويا يصل لقرابة 3 مليارات ريال”، وأن هذا المبلغ “أولى به مواطنو البلد وشبابها”.

 

واستضافت لجنة الدعاية والإعلان في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الإعلامي المقرّب من السلطات السعودية للحديث عن إعلان القناة الذي أحدث جدلا في الأوساط الإعلامية، لأنه حمل عنوان “غصب” و”غصب تحبها” ضمن حملة إعلانية كبرى للترويج للقناة.

وجاءت هذه التوقعات من قبل المغردين تزامنا مع إعلان الإعلامي إبراهيم عيسى أنّه أنهى تعاقده مع قنوات “on” الاثنين، بعد أربعة أشهر فقط من بداية عرض تجربة “«حوش عيسى” المقرر لها أن تستمر لمدة عام.

 

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الإعلامي أنّ التفاوض على إنهاء التعاقد مع شركة “إعلام المصريين” بدأ قبل أيام، وهناك حلقتان أخيرتان سُجّلا قبل رحيله عن القناة؛ ومن المتوقع عرضهما يومي الخميس والجمعة.

 

وتزامنت مغادرة إبراهيم عيسى لقناة “أون إي”، التي يسيطر عليها جهاز الاستخبارات العامة، في الوقت نفسه الذي أعلن فيه الإعلامي عمرو أديب رحيله عن القناة يوم 15 مايو المقبل؛ نافيًا أن تكون هناك خلافات اقتصادية أو سياسية مع إدارة القناة.

 

وكان إبراهيم عيسى قد دأب على مهاجمة السعودية في برنامجه؛ خاصة منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم، زاعمًا أنها “راعية الوهابية سبب شرور العالم، وحاضنة الإرهاب والشيطان الأكبر”.

 

وكتب في مقال له قبل يومين بصحيفة المقال (التي يرأس تحريرها) أنّ السعودية صانعة “الإرهاب الإسلامي”، زاعما أنّ “الدم السوري يسيل بسبب الدعم السعودي للوحشية”؛ ودعا مصر إلى أن تتخذ موقفًا من هذا الدعم.