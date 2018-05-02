سادت موجة من الجدل الواسع في الأوساط الإيرانية، بعد تصريحات للمحلل السياسي والقيادي الإصلاحي الإيراني عبدالله ناصري، فجر فيها مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله إن الأجهزة الأمنية في بلاده تقوم بتوظيف نساء الجنود القتلى للإطاحة بالمعارضين.

ووفقا لما نقله موقع “عربي21” فقد صرح “ناصري” لموقع إخباري إيراني بأن “الأجهزة الأمنية استخدمت ما يسمى نساء الشهداء (النساء اللواتي قتل أزواجهن في الحرب العراقية الإيرانية) ضمن مشروع النساء الخطافات؛ للإيقاع بوزراء ومسؤولين كبار في الحكومات الإيرانية”.

وأضاف في تصريحاته لموقع “إنصاف نيوز”: “فقدت العديد من النساء أزواجهن الشباب في الحرب العراقية الإيرانية، وتم توظيفهن من قبل الأجهزة الأمنية في مشروع أطلق عليه النساء الخطافات؛ للتجسس على المسؤولين في الحكومات الإيرانية”.

وحول طريقة استخدام “النساء الخطافات”، قال “ناصري”: “وفقا للمخطط الذي تم وضعه من قبل الأجهزة الأمنية تصبح الواحدة منهن زوجة ثانية بصورة رسمية أو غير رسمية (المتعة) للمسؤول الذي يتم اختياره هدفا”.

وأكد المحلل السياسي الإيراني في تقريره، استقالة بعض الوزراء أو رؤساء أو أعضاء مجالس بلديات بسبب هذا الأمر، وقال: “استقالة بعض وزراء الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد، وإقالة محمد علي نجفي عمدة طهران مؤخرا، وإقالة عطاالله مهاجراني من حكومة خاتمي وهروبه إلى لندن، كل ذلك يشير إلى حذفهم سياسيا”.

وحول هروب “مهاجراني” إلى لندن، قال “ناصري”: “بعد استقالة مهاجراني من وزارة الثقافة في حكومة خاتمي واعتقاله، كان البعض يتصور بأنها كانت رسالة موجهة من قبل النظام الحاكم للإصلاحيين، ولكن بعد ذلك نشرت الصحف الإيرانية التابعة لتيار المحافظين رسالة من إحدى النساء التي كانت زوجة مهاجراني الثانية”.