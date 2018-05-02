شنت القيادية الإخوانية وعضو البرلمان المصري السابق عزة الجرف هجوما عنيفا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واصفة إياه بـ”حذاء الصهاينة”، وذلك على إثر زعمه بأن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عرض عليه قطعة من شبه جزيرة سيناء لإقامة الدولة، وكذلك نفيه لكل ما يشاع عن المواقف السعودية السلبية تجاه القضية الفلسطينية.

وقالت “الجرف” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عندما تتحدث عن الرجال يا حذاء الصهاينة يجب أن تحتاط فكل أقوالهم وأفعالهم مسطرة في تاريخ الأحرار، تكذب وتتحرى الكذب لأنك مفضوح للنخاع، الرئيس مرسي زعيم الأمة وأعداؤه يحفظون مقالاته عن ظهر قلب، فضحك الله وحفظ فلسطين وقضية فلسطين منك ومن أمثالك. #فلسطين_إسلامية #الأقصى_عقيدة”.

عندما تتحدث عن الرجال يا حذاء الصهاينة يجب أنت تحتاط فكل أقوالهم وأفعالهم مسطرة في تاريخ الأحرار، تكذب وتتحرى الكذب لأنك مفضوح للنخاع، الرئيس مرسي زعيم الأمة وأعداؤه يحفظون مقالاته عن ظهر قلب، فضحك الله وحفظ فلسطين وقضية فلسطين منك ومن أمثالك. #فلسطين_إسلامية #الأقصى_عقيدة — Azza El-Garf (@AzzaElGarf) May 1, 2018

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد زعم أن “كل ما يشاع عن مواقف سعودية سلبية حول القضية الفلسطينية غير صحيح”، مضيفًا أن القمة العربية التي عقدت مؤخرًا بمدينة الظهر السعودية كانت قمة القدس.

وقال “عباس” في كلمة له خلال انعقاد المجلس الوطني في مدينة رام الله : “ذهبنا إلى القمة، جاء موعد حديث الملك سلمان، قال قبل أن أعطي الكلمة للرئيس عباس، أقول: إن هذه القمة اسمها قمة القدس، وسنتبرع للأوقاف ونحن سياسيًا مع الفلسطينيين، تفضل يا أبومازن احكي، ولم يبق لي شيء أحكيه، أخذنا كل ما نريد بما في ذلك المبادرة التي قدمناها في الأمم المتحدة، وضعت وسميت في النص كما هي”.

وزعم “عباس” أن جماعة الإخوان المسلمين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي حاولت تصفية القضية الفلسطينية، مدعيا بأنه عرض على الفلسطينيين قطعة من شبه جزيرة سيناء.

وأضاف عباس: “لكننا اعتبرنا هذا الموضوع، تصفية للقضية الفلسطينية”.