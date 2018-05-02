كشف مدرب النجم المصري محمد صلاح، خلال تواجده بصفوف فريق المقاولون العرب، الطقوس التي يتبعها لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قبل خوض أي مباراة.

وقال المدرب “سعيد الشيشيني” إن صلاح لا يخوض أي مباراة، ولا ينزل أرض الملعب إلا بعد أن يتوضأ، ثم يصلي ركعتين لله، وعقب نزوله أرض الملعب يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وآيتين من سورة يس.

وأشارَ إلى أن اللاعب اعتاد على ذلك منذ صغره ومنذ مشاركته بجميع فرق الناشئين بفريق المقاولون العرب.

وأضأف أنّ اللاعب يحمل المصحف دائما في حقيبته، ولا يفارقه على الإطلاق، ويقرأ يوميا ما تيسر له، حتى يختم القرآن كاملا، ثم يعيد قراءته من جديد.

وتابع: خلال تواجده بصفوف المقاولون كان يسافر يوميا من قريته نجريج للقاهرة لحضور التدريبات والمباريات، وطوال رحلته يقرأ القرآن حتى وصوله إلى القاهرة، أو عودته لقريته. بحسب “العربية”

ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 48 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة خلفًا للجزائري رياض محرز.