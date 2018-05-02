شن نشطاء بموقع التواصل “تويتر” هجوما عنيفا على الإعلامي العراقي سفيان السامرائي رئيس تحرير موقع “بغداد بوست”، بعد احتفاء إسرائيلي بتغريدة له اعتبر فيها أن إيران هي العدو الحقيقي للعرب والمسلمين وليس إسرائيل.

الخارجية الإسرائيلية تحتفي بتغريدة لإعلامي عراقي يصف إيران بأنها "أكبر عدو ودولة احتلال عرفها التاريخ البشري" pic.twitter.com/LutkySktJ7 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) May 2, 2018

وقال “السامرائي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ردا على استفتاء لمذيعة الجزيرة “حياة اليماني” تساءلت فيها (أي فريق ستدعم إذا قامت حرب بين إسرائيل وإيران؟) ما نصه:”إيران ليست لها فقط توترات في الدول العربية يا ست يماني أنما ايران اكبر عدو ودولة احتلال عرفها التاريخ البشري والمنطقة”

وتابع:”فهي تحتل ١٥٠٠ كم من جمهورية الأحواز العربية ، و٤ عواصم وشردت ١٥ مليون عربي سني في سوريا والعراق وقتلت ٣ ملايين شخص عربي على مدى ٤٠ عام عن اي عدو أخر تتحدثين ؟”

#أيران ليست لها فقط توترات في الدول العربية يا ست يماني أنما ايران اكبر عدو ودولة أحتلال عرفها التاريخ البشري والمنطقة فهي تحتل ١٥٠٠ كم من جمهورية الأحواز العربية ، و٤ عواصم وشردت ١٥ مليون عربي سني في سوريا والعراق وقتلت ٣ ملايين شخص عربي على مدى ٤٠ عام عن اي عدو أخر تتحدثين ؟ https://t.co/IaydK7XAl7 — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) May 1, 2018

التغريدة التي احتفت بها الصفحة الرسمية “إسرائيل بالعربية”، ووجهت الشكر للإعلامي العراقي قائلة:”شكرا @SufianSamarrai لوضع النقاط على الحروف وللأسف هناك من لا يزال يغض الطرف”

شكرا @SufianSamarrai لوضع النقاط على الحروف وللأسف هناك من لا يزال يغض الطرف https://t.co/vHE6bQSj6T — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 2, 2018

وهذه ليست المرة الأولى التي تحتفي فيها صفحات ووسائل إعلام إسرائيلية، بتصريحات “السامرائي” الذي دائما ما يغازل إسرائيل في تغريداته بشكل غير مباشر (على الطريقة السعودية) بمهاجمته إيران واعتبارها العدو الأول للعرب لا إسرائيل.

لا فض فوك @سفيان السامرائي. فهذه الحقائق الناصعة لا يمكن ان يغطيها الغربال. يسعدنا ان نرى إدراكا عربيا متناميا أن #إسرائيل ليست بالعدو واننا نقف في نفس الخندق ضد العدو #إيران. https://t.co/CM0W2O02AB — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 3, 2018

تلك التصريحات التي تسببت في هجوم عنيف من قبل النشطاء على الإعلامي العراقي، حيث اتهموه بـ”التصهين” والاختباء وراء ستارة (مهاجمة إيران) لتنفيذ هدف أبعد وهو دعم إسرائيل والترويج لسياستها بشكل غير مباشر وبطريقة احترافية لا تؤلب عليه نشطاء العرب.

ابشر يا سفياني فالعدو الصهيوني يستدل بكلامك ويقول لك: لا فض فوك

فها قد رضيت عليك اليهود

اجتهد اكثر حتى ترضى عنك النصارى فتكمل البشرى pic.twitter.com/jTriKLhZIQ — maher (@maymanma) April 3, 2018

هنيئاً لك بشهادة العدو الصهيوني .. pic.twitter.com/f23P8Yu2kN — معاذ حسن #غزة (@moazhusam) April 3, 2018

الخنازير على أشكالها تقع .. — Love😊syria (@syria47795844) May 2, 2018

كسر الله فوك يا سفيان السمرائي

فمن تمدحه وتقارن بينه وبين اصحاب العمائم السود في ايران لهو كمن يفاضل بين نفقين للصرف الصحي كلاهما اشد نتنا وقذارة من الآخر

جرائم ايران كبيرة ومخيفة ولا تقل عنها ان لم تكن اشد واقذر جرائم اسرائيل ومافعلته بالشعب البطل الفلسطيني فقد احتلت ارضه وقتلته — kaml hasn (@kamlhasn) April 3, 2018

هنيئا لك ياسفيان السامرائي لقد رضيت عنك الصهاينة وغدا ستكون لهم عميلا — Wafaa T D (@WafaTD1) April 4, 2018

نعيش في زمن صهاينة العرب. — wesamalwesam (@kadkadkadkadooo) May 2, 2018

كم انت مريض يا سفيان تركت قضية العرب الاولى وذهبت الى ايران وان كانت لديك مشكله مع ايران لكن ليس اسرائيل هي افضل من ايران هولاء الصهاينه يردون ان نتقاتل في مابيننا الاسلام اولا والعرب ثانيا وحتى بين الطوائف الموجوده في البلد ايران لم تقتل السنه وانما السنه من قتل نفسه بدخال داعش — أحلامي بسيطه (@Manaa83306743) April 3, 2018

اسرائيل تشهد لك بالصدق هنيئا لك رضى الصهاينة عنك — ابو العدالة العبادي (@adel_stubborn) April 3, 2018

ويتبع “السامرائي” نفس سياسة الكاتب الجزائري أنور مالك، حيث لفت نشطاء إلى تحولهم المفاجيء لمهاجمة قطر بعد الأزمة الخليجية، مؤكدين أن سفيان السامرائي هو الآخر يمثل في موقعه الإخباري وتغريداته وجهة نظر السعودية التي تدعمه بسخاء لمهاجمة خصوم المملكة وتشويه صورتهم.

الجماعة في وكر الوجبة حيث #الجزيرة التى تبث من شرق #سلوى مصطلحاتهم كلها مستوحاة من الأبقار وعقدة نقص لبن المراعي وحليب العرب . #يا_أخوان_أيران https://t.co/CFr7htpjwV — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) April 25, 2018

#تنظيم_الحمدين_العاق للأمة ساهم في تدمير بلدي العراق منذ ايّام أحتلال الكويت والمساومة عليها وعلى صدام وبعد ذلك للتمويه بمساعدة صدام ومن ثم أسقاطه وبعدها الترويج للقاعدة وداعش ودعم الأحزاب المعارضة والموالية لإيران وآخرها دعم الحشد والعصابات الشيعية بمليار دولار.#خونة #حرب_الغاز pic.twitter.com/1WZQJG4Mz8 — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) April 29, 2018

على ذمة صحيفة بغداد بوست وصديقي سفيان السامرائي .. خلال ساعات #قطر تستبدل ثيابها المتسخة بالجديدة pic.twitter.com/Bmem06tc5t — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) September 20, 2017

#تنظيم_الحمدين_العاق

دعم كل الأطراف الطائفية المتصارعة في #العراق لديمومة حرب الغاز التي يديرها في المنطقة ،، طائرة المليار دولار تقاسمها الحشد وحزب الله وداعش والأحزاب الأسلامية السنية الأخوانية والشيعية والهيئة ومشتقاتها من #البعثوقومجية .لصالح #أيران pic.twitter.com/HnGxxGiV06 — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) April 28, 2018

وبدا واضحا في الفترة الأخيرة الدفاع المستميت لأمثال “مالك” و”السامرائي” عن المملكة العربية السعودية لدرجة أثارت الاستغراب لدى الكثير من المغردين الذين أكدوا أنهم قد حقق رقما قياسيا في النفاق ينافسون فيه “آل سعود” أنفسهم، في حين اعتبر مغردون أنهم كسعوديين يخجلون من أن “يطبلوا” لبلدهم بهذه الطريقة، موضحين بأن “الرز” يجعلهم يقولون ويفعلون أكثر من ذلك.

اخوتنا في لبنان هذا التافه المدعو سفيان السامرائي من إسمه يعرف حقده وطائفيته وعنصريته فلا عتب عليه حين يدافع عن عميل لإسرائيل لأنه عميل مثله — Fawzialsodani (@Fawzialsodani1) November 26, 2017

في حين أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سفيان السامرائي هو إحدى أدوات “آل سعود” التي تستخدمها ضد إيران ويتلقى دعما ماليا منهم، مشددين بأن موقعه “بغداد بوست” الذي يرأس تحريره والموجه ضد إيران يأتي ضمن هذه السياسة.

#تنظيم_الحمدين_العاق

دعم كل الأطراف الطائفية المتصارعة في #العراق لديمومة حرب الغاز التي يديرها في المنطقة ،، طائرة المليار دولار تقاسمها الحشد وحزب الله وداعش والأحزاب الأسلامية السنية الأخوانية والشيعية والهيئة ومشتقاتها من #البعثوقومجية .لصالح #أيران pic.twitter.com/XgYqEWlaEl — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) April 28, 2018

حفر قناة #سلوى البحرية مهمة جدا عسكريا لأبطال مفعول الأتفاقية القطرية الأيرانية البحرية السيئة الصيت والتأمرية التى وقعها #تنظيم_الحمدين_العاق للأمة ،حيث وقع هذا التنظيم الأرهابي أتفاقية يسمح للبحرية الأيرانية ان تصول وتجول في مياه الخليج العربي ضمن دوره التخريبي بطعن دول السُنه pic.twitter.com/YZmLcTURaI — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) April 29, 2018

ويحاول الإعلامي العراقي دائما أن يصور للمتابعين أن “آل سعود” هم المدافعون عن حقوق السنة المسلوبة والحصن المنيع ضدّ أطماع إيران.

تروج خلايا عزمي خسارة الألكترونية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مازال شابا ولايستطيع قيادة مؤسسات الدولة على كل الأصعدة ،،، عفوا أدوّن عزمي شأؤول أنطوان ليش تميم بن حمد أميرك كم عمره ٦٦ سنه مثلا ؟

ولَك #بدهاش_تزبط_ياعزمي_وياسليماني قيادة شابة في #السعودية هزتكم هز pic.twitter.com/e1dWVllfHy — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) March 29, 2018

في وقت يُلاحَظ كذلك أن نشاطه ككاتب، اقتصر في الآونة الأخيرة على سجال طائفي توسّط الجارتان إيران والسعودية، فتحوّل الرجل إلى قلم سعودي بامتياز، يُدافع عن أطروحتها الطائفية على حساب باقي مكوّنات المنطقة، المشتعلة أساسًا بنيران الطائفية.