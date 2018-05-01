في خطوة مفاجأة أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، قيامه بتحويل ثروته الطائلة إلى “ذهب” بسبب خطير كبير محدق بالعالم.

وفي مقابلة له مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، قال “ساويرس” أحد أغنى أغنياء مصر والشرق الأوسط وفقا لتقييم “فوربس”:”نعم قمت بتحويل ثروتي إلى الذهب”.

ويبلغ إجمالي ثروة ساويرس الصافية نحو 5.7 مليار دولار أمريكي.

وتابع “أسعار الذهب ترتفع بصورة كبيرة الآونة الأخيرة، لقد وصل سعر الأوقية إلى 1800 دولار، بعدما كانت 1300 دولار، كما أن أسواق الأسهم باتت تحظى بقيمة مبالغ فيها بكثير، ما يهدد الأسواق العالمية بشكل عام”.

ومضى “أنت لديك السوق الصيني وهو لن يتوقف عن الاستهلاك، والناس الطبيعيين يميلون إلى الذهب في وقت الأزمات، ونحن نعيش حاليا في أزمات عديدة، ويمكنك أن تنظر إلى الشرق الأوسط وبقية العالم، والرئيس ترامب لا يساعد على الحل أبدا”.

رسالة لـ”ترامب”

وأوضح الملياردير المصري، أن “ترامب” يمكن أن يساعده في حالة واحدة فقط، إذا نجح في التوصل إلى اتفاق سلام مع كوريا الشمالية فالاستثمارات المصرية ستؤتي ثمارها أخيرا بعد 10 سنوات من انتظار إعادة جمع الأرباح من شركات الهواتف المحمولة والاستثمارات عنها.

وعن استثماره في كوريا الشمالية قال:”الأزمة الكبيرة أنك تستثمر في دولة لا يمكن تحويل عملتها بسهولة، وضعت كثير من المال هناك، واشتريت فندقا، وفعلت كثير من الأشياء الجيدة”.

ويمتلك ساويرس أول مشغل اتصالات خلوية في كوريا الشمالية “كوريولينك”، وتعرض لضغوطات غربية عديدة، وفقا للوكالة الأمريكية، بسبب استثماراته في بيونغ يانغ.

ووجه رجل الأعمال المصري رسالة إلى ترامب قبل اجتماع مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قال فيها: “لا تضايقه، فهو وعد بمزيد من الازدهار في مقابل تنازلات بشأن النووي”.

وتابع:”أنا أعرف الكوريين الشماليين جدا، فهم أشخاص فخورون جدا بأنفسهم، لا يرضخوا للتهديد أو البلطجة، كل ما عليك (ترامب) أن تبتسم وتتحدث وتجلس ستحصل على ما تريد”.”