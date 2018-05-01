وقفة تضامنية في جنوب افريقيا

أكد السفير فيصل موسى سفير جمهورية جنوب أفريقيا في قطر تعرض بلاده لضغوط سعودية من أجل قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في بداية اندلاع الأزمة في يونيو/حزيران الماضي ، مؤكدا أن بلاده قوامت الضغوطات ورفضتها وشددت على دعم حل الأزمة بالحوار.

وقال “موسى” في حوار مع صحيفة “الراية” القطرية بمناسبة احتفال بلاده باليوم الوطني، إن “السعودية طالبتنا بغلق سفارتنا في الدوحة وقطع العلاقات السياسية والتجارية مع قطر، لكننا أمة نيلسون مانديلا ونؤمن أنه لا يمكن الوصول إلى حل عندما يتوقف الحوار”.

وشدد السفير على أن جنوب أفريقيا لها علاقات جيدة مع الدول أطراف الأزمة كافة ولا تريد التدخل في شؤونهم الداخلية.

وأضاف “موسى” أن قطر تعاملت مع الأزمة بكفاءة وحكمة واستطاعت احتواء تداعياتها ببرامج للأمن الغذائي وفتح طرق تجارية بديلة، فضلا عن اتباعها القنوات الدبلوماسية للرد على الخروقات الإماراتية للأجواء القطرية.

وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع قطر، مشيرا إلى أن وفدا لرجال الأعمال من جنوب أفريقيا سيزور الدوحة الشهر المقبل.

وكشف السفير الجنوب أفريقي عن بدء محادثات لزارعة أراض في مقاطعة كيب الغربية في جنوب أفريقيا لصالح قطر، فضلا عن أفق واعدة للتعاون في قطاع الطاقة والغاز.