كشف المغرد الكويتي المعروف عبد الله محمد الصالح، عن تسريبات جديدة وصفها بـ”الفضيحة” تخص العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان أميرا للرياض، مشيرا إلى أن الحادث محل التسريب كان على طائرة تابعة للوليد بن طلال ومتوجهة إلى جنوب أفريقيا.

ودون “الصالح” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”تسريبات جديدة.. وصلتنا معلومات خاصة..وايميلات موثقة! عن الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض!”

وتابع ملمحا لتفاصيل التسريب دون ذكر أحداثه:”وهو في رحلة مع أم بن سلمان بطائرة الوليد بن طلال “المملكة”! في الطابق الثاني..المضيفة من جنسية عربية! ما الذي دار والحيثيات..نتركها لوقت لاحق! التفاصيل كاملة على مكاتب الصحافة العالمية!”

تسريبات جديدة..

وصلتنا معلومات خاصة..وايميلات موثقة!

عن الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض!

وهو في رحلة مع أم بن سلمان بطائرة الوليد بن طلال "المملكة"!

في الطابق الثاني..المضيفة من جنسية عربية!

ما الذي دار والحيثيات..نتركها لوقت لاحق!

التفاصيل كاملة على مكاتب الصحافة العالمية! — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) May 1, 2018

وكشف المغرد الكويتي في تغريدة أخرى، أن الطائرة محل الذكر كانت متوجهة إلى جنوب أفريقيا، مضيفا:”المضيفة حبست في حمام المضيفين! ثم سجنت في السعودية..ثم قتلت!”

وأضاف “ما هو الرابط بين سلمان وأم بن سلمان والمضيفة وطائرة الوليد؟من الذي سرب المعلومات الخاصة بالايميلات؟ تفاصيل “خاثرة” تدين الرؤوس..وسواد وجه “كالعادة!”

تتمة للتغريدة السالفة..

رحلة الأمير سلمان متوجهة الى جنوب أفريقيا!

المضيفة حبست في حمام المضيفين!

ثم سجنت في السعودية..ثم قتلت!

ما هو الرابط بين سلمان وأم بن سلمان والمضيفة وطائرة الوليد؟

من الذي سرب المعلومات الخاصة بالايميلات؟

تفاصيل "خاثرة" تدين الرؤوس..وسواد وجه "كالعادة"! — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) May 1, 2018

وكان آخر ظهور للملك سلمان في صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية حيث سافر الملك لجدة.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل صورا أثارت جدلا واسعا، للأمير متعب بن عبدالله بسبب الظهور المفاجئ له وهو يودع الملك سلمان في المطار.

وتظهر الصور المتداولة الأمير الذي كان محتجزا قبل أشهر في “الريتز كارلتون” بتهم الفساد وكثرت الأقاويل عنه بعد خروجه والحديث عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، ظهر برفقة عدد من الأمراء منهم الأمير مشعل بن عبد العزيز والأمير بندر بن سعود والأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وهم يودعون الملك سلمان قبل ركوبه الطائرة.