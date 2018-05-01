تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يقرأ آيات من القرآن بإحدى مقابر “بخارى” الأوزبكية، أثناء زيارته الحالية لأوزباكستان.

وقرأ أردوغان آيات من سورة “الانفطار”، فيما أبدى العديد من المغردين على موقع “تويتر” إعجابهم بصوت أردوغان في قراءته للقرآن.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة إلى ضريح “محمد بهاء الدين النقشبندي” في مدينة بخارى على هامش زيارته إلى أوزباكستان.

ورافق “أردوغان” في زيارته، كل من عقيلته أمينة أردوغان، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، وزوجته زيرات.

وأعلن الرئيس التركي عن توقيع 25 اتفاقية، واصفا الأمر بـ “غير المسبوق”.

وصرح بذلك خلال في خطاب ألقاه في برلمان أوزبكستان، قائلاً ” وقّعنا اليوم على 25 إتفاقية مع أوزبكستان . و إبرام مثل هذا الكم الكبيرمن الإتفاقيات بين البلدين لم يكن عملاً مسبوقاً من قبل”.

وتأتي زيارة أردوغان إلى أوزبكستان التي بدأت أول أمس الأحد في إطار زيارة رسمية خارجية تشمل كوريا الجنوبية أيضًا، وتمتد حتى الخميس المقبل.

وقال أردوغان إنه يشعر بأنه في “موطن الأجداد” وأن “نيل أوزبكستان إستقلالها –عن الاتحاد السوفيتي عام 1991- كان مصدر فخر عظيم ليس لأشقائنا الأوزبكيين فحسب بل للشعب التركي أيضاً”.