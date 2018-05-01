طالب الاعلامي المصري المؤيد للنظام أحمد موسى، السلطات الإماراتية بالقبض على لاعب الأهلي ونجم منتخب مصر محمد أبو تريكة، حال وصوله الإمارات لحضور مباراة اعتزال اللاعب حسام غالي.

وقال “موسى” إن هناك اتفاقية “تبادل متهمين” بين مصر والإمارات، توجب القبض على “أبوتريكة” فور وصوله إلى الإمارات، وتسليمه إلى السلطات المصرية.

وحذّر الاعلامي المصري، إدارة النادي الأهلي من دعوة محمد أبوتريكة نجم الفريق السابق لحضور مباراة اعتزال حسام غالي بالإمارات.

يشار إلى أنّ محكمة جنايات القاهرة قررت إدراج محمد أبو تريكة، إلى جانب 1528 شخصية أخرى، على قوائم الإرهاب من جديد ولمدة 5 سنوات.