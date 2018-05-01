طالب الاعلامي المصري المؤيد للنظام ، السلطات الإماراتية بالقبض على لاعب الأهلي ونجم منتخب محمد أبو تريكة، حال وصوله لحضور مباراة اعتزال اللاعب حسام غالي.

 

وقال “موسى” إن هناك اتفاقية “تبادل متهمين” بين مصر والإمارات، توجب القبض على “أبوتريكة” فور وصوله إلى الإمارات، وتسليمه إلى السلطات المصرية.

 

وحذّر الاعلامي المصري، إدارة من دعوة نجم الفريق السابق لحضور مباراة اعتزال حسام غالي بالإمارات.

يشار إلى أنّ محكمة جنايات القاهرة قررت إدراج محمد أبو تريكة،  إلى جانب 1528 شخصية أخرى، على من جديد ولمدة 5 سنوات.

 

 

 