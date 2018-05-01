شهدت مواقع التواصل في السعودية جدلا واسعا، عبر وسم “#عودة_الشيشة_بفنادق_الرياض” وذلك بعد أن صرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها تدرس السماح بتقديم (الشيشة) في عدد من الفنادق والمطاعم داخل مدينة الرياض.

#عوده_الشيشه_بفنادق_الرياض

هذا القرار يتعارض مع أحد أهم أهداف الرؤية وهي تحسين الحالة الصحية للمواطنين… الذي يبنيه وزير الصحة بسنة يهدمه وزير الشؤون البلدية بلحظة… في لندن يمنعون التدخين في جميع غرف الفندق بدون استثناء ونحن نعيد الشيشه للأماكن العامة — م.علي الحميد (@AliAlHumaid) May 1, 2018

وترغب الوزارة، وفق دراسة أعدتها لهذا الغرض، في فتح مجالات استثمارية أوسع لتحسين مستوى إيراداتها، كما تجري محاولات للتنسيق بين الوزارة، ومختلف الجهات المعنية؛ لأخذ الرأي قبل الإعلان الرسمي عن القرار.

#عوده_الشيشه_بفنادق_الرياض الحين هذا هو التطور اللي كانت تعيقه الصحوة ؟ هذا هو ديننا الحقيقي ؟ لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم إنا نبرأ منهم فنسأل الله ان لا يعاقبنا بما فعل السفهاء

امس عرض ازياء مختلط في المدينة الرسول

وهيئة الترفيه حدث لاحرج بنشر الفساد

ووو

يارب سلم سلم — ء.ّ (@g_gsbs) May 1, 2018

#عوده_الشيشه_بفنادق_الرياض إذا صح هالخبر ، فإن هذا القرار غير موفق ويتعارض مع حملات المؤسسات الصحية في مكافحة التدخين والتوعية بمخاطر التبغ . ماذا ستضيف الشيشة للفنادق غير المال؟!

وماذا ستضيف للمستهلك غير خسارة المال والصحة؟! التطوير يكون بتحسين الخدمات والمرافق وسعودة التوظيف — د.فيصل المالكي (@drfaisalalmalki) May 1, 2018

وعبر العديد من السعوديين عن غضبهم لهذا القرار، مؤكدين أن يعيد المملكة للوراء وغدا سيسمح بـ”المراقص والبارات”.. حسب وصفهم.

حفلات غنائيةوسينما!عودة شيشه بالفنادق تقليص صلاحيات هيئة الأمر

إفتتاح معرض للفنون الموسيقية

وغداً مراقص وبارات

تذكروا قول الله" وضرب الله مثلاقرية كانت آمنه مطمئنه يأتيها رزقهامن كُل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون #عوده_الشيشه_بفنادق_الرياض — أحمد الشبل (@ahmmad_tm) May 1, 2018

#عوده_الشيشه_بفنادق_الرياض 🔴 كلمةحق عودة للهمجيه والتخلف

وإلحاق الضرر بالسكان

وعدم الأكتراث لصحتهم

وإعادة الخبائث وريحة الكير

وين التطور بالموضوع؟ – الرسول وصى على سابع جار – والله سبحانه وتعالى يقول

(ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكه) – وانا اقول

الحمير تعتقد أن التطور بالمعاصي — اتحادي صريح (@YL511) May 1, 2018

ابي أفهم وين التطور في نزول قرارات الاخيره باسم التطور ⤵

السينما

الغناء وهز الخصر بين الجنسين

الاختلاط بالعمل

أوبرا

حفلات غنائية

مسابقة النساء بالشارع

عرضة ازياء

دخول النساء للملاعب

والآن ⤵#عوده_الشيشه_بفنادق_الرياض

هل طورت الدول الفقيره؟

رغم أنها كلها موجوده عندهم؟ — ‏ارجوان الهاشمي (@Arrgwan) May 1, 2018

#عوده_الشيشه_بفنادق_الرياض أنا كطبيب أورام حزين لهذا القرار الذي سيملأ عيادتي بمرضى سرطان الرئة والمرئ والرأس والعنق وغيرها بعد مدة وسيصب مئات الملايين في علاجهم بعد أن صب مثلها في جيوب "ضباع" التبغ والشيشة. — حازم Hazim (@hazim_ibn) May 1, 2018

#عودة_الشيشة_بفنادق_الرياض

الروائح الكريهه

من الدخان تعبث بالأسواق

كفى ٠٠٠

روائح قذره كاهذه ٠٠٠

مللنا من روائح الدخان التي في السوق والشارع وبعض الفنادق ٠٠ تكملونها بالشيشه اسوء واسوء

ارحموا الأطفال والكبار ٠٠

اين حقوق الإنسان في ذالك — Asma_Abdullah (@mzag2020k) May 1, 2018

#عوده_الشيشه_بفنادق_الرياض شر البلية ما يضحك

طول هالسنين ندرس ونتعلم ان التدخين مضر بالصحه ، ويجي قطاع حكومي محسوب على الدوله ويسمح فيه ؟ — د.انونيموس (@LuFFy_511_4) May 1, 2018

#عودة_الشيشة_بفنادق_الرياض

شيئاً فشيئاً تتضح رؤوية 2030

الله يحفظ هالبلد من الفتن يارب العالمين "أذا أردت ان الله يوفقك في عملك عليك بأرضائه لا ارضاء البشر" اتمني وصلت🙏🏻 — الجوكر (@naaan6) May 1, 2018

بينما أيد آخرون القرار وقالوا إن منعها من البداية كان خطأ كبيرا، وطالبوا الحكومة بسرعة التنفيذ.

#عوده_الشيشه_بفنادق_الرياض قرار المنع قبل سنوات كان خاطئاً . إذا كانت الحُجة هي الصحة العامة فالأولى منع سيارات الديزل والمركبات ذات العوادم المتعطّلة . الضرر العام من الشيشة في مكان مفتوح لا يساوي عشر معشار ضرر المصانع والمواصلات ؟ ملاحظة غير مهمة : أنا لا أشيش ✋🏼 — وحيد الغامدي (@wa7eed2011) May 1, 2018

#عودة_الشيشة_بفنادق_الرياض البعض منهارين من السالفه ريلاكس يا اخر حبه انتي وياه ترا كلها شيشه و بكل مكان موجود و كلنا عارفين ان البعض يسافر عشان الشيشه و غيرها بس عندكم فوبيا من اي شئ يكون بالعام امام الملأ في بلدكم لان البعض منافق و مستشرف. ترا التناقض مضر اكثر من الشيشه.😂 — ✿ (@darlingrahaf) May 1, 2018

#عودة_الشيشة_بفنادق_الرياض

قرار المنع كان غلطة كبيرة ولم تدرس ابعاده

حيث ذهب الجميع للاستراحات المغلقة ليمارسوا عادة التشييش وانتشر الحشيش المخدر لعدم وجود الرقابه هذا قرار جيد جداً ومدروس

واتنمى اقلاع الجميع عن هذه العاده المضرة السيئة — 🇸🇦ابن هوازن ( القبيلة ) (@m15101387) May 1, 2018

،، هل يعقل أن تقول لمدخن أخرج خارج نطاق العمران ب60 كلم لتشعل سجارتك ..؟ قطعا لا .. إذن عليك أن تتقبل الأمر بالنسبة لـ #عودة_الشيشة_بفنادق_الرياض ..! — أيـــمن الغبــيوي (@ayman999) May 1, 2018

وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بيانها، أن الخطوة ستكون مشابهة لماهو معمول به في مدينة جدة، إذ يسمح للشباب بتدخين (الشيشة) وفق ضوابط واشتراطات محددة، وفق صحيفة “عكاظ”.

وأرجعت السبب إلى رغبة الوزارة في توحيد الاشتراطات البلدية ضمن نطاق مدن السعودية الكبرى، ومعالجة أزمة التباين بين ضوابط الأمانات التابعة لها.

وعن المعوقات التي تواجه القرار، فيأتي في مقدمتها محاولات وزارة الصحة للحد من انتشار التدخين بوصفه أحد أبرز عوامل ارتفاع كلفة العلاج التي تنفقها الدولة نتيجة الأمراض الناجمة عنه.

كما تتباين توجهات المجتمع السعودي من خطوة السماح بتقديم “المعسلات” في الفنادق والمطاعم، ومدى تأثير ذلك على نمو قطاعي الفندقة والأغذية.

يذكر أن أمانة الرياض كانت توقفت في وقت سابق عن إصدار أي تراخيص جديدة لمقاهي الشيشة داخل المدينة، كما قررت عدم تجديد رخص مقاهي الشيشة القائمة، ووضع لوحة أمام أبوابها بموعد انتهاء الرخصة.

كما جرى نقل مقاهي الشيشة إلى أماكن خارج العمران، وجرى وضع لوحات توعوية أمام مقاهي الشيشة للتحذير من خطورتها وضررها على الصحة.

كما تطلق أمانة منطقة الرياض، بصفة دورية حملة توعوية لمنع استخدام “الشيشة” في الحدائق العامة، فيما يعد من المحظورات تقديم الشيشة في فنادق ومطاعم الرياض.