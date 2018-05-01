كشف موقع TMZ تفاصيل وفاة الـDJ السويدي الشهير “أفيتشي”، الذي عثر عليه ميتًا في العاصمة العُمانية مسقط مؤخراً، مؤكداً أنه أقدمَ على الإنتحار.

وذكر الموقع أنه حصل على روايتين لانتحار “أفيتشي”، تقول إحداهما إنه كسر قنينة كحول، وقطع بها شرايين عنقه، فيما تقول رواية أخرى إنه قطع شرايين معصمه.

ونشرت صورة لأفيتشي وأصدقائه وهم يشربون الكحول على متنِ يختٍ في عُمان قبل يوم واحد من انتحاره

وقال مصدر مقرب من العائلة إنها كانت تدرك أن ابنها “أفيتشي” كان “مريضاً عقلياً”. وفق “ديلي ميل” البريطانية

يذكر أنّ مصدراً في الشرطة العُمانية أكد أن “لا شبهة جنائية” وراء وفاة منسق الموسيقى السويدي أفيتشي، الذي عثر عليه ميتًا في مسقط.

وقال المصدر في الشرطة العُمانية لوكالة فرانس برس طالبًا عدم كشف هويته “تم القيام بعملية التشريح الطبي للجثة مرتين وتأكدنا تمامًا انه لا يوجد أي شبهة جنائية وراء الوفاة”.

وأضاف “لدينا كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالوفاة وهذه الواقعة ولكن فقط حرصًا على الخصوصية وأنها قضية خاصة نرفض أن نجعل منها قضية رأي عام في الإعلام وذلك حرصًا على مشاعر أسرة المتوفى”.

وكان افيتشي من أفضل منسقي الاسطوانات في العالم، وقد اشتهر خصوصًا بأغنية “ويك مي آب” مع المغني الو بلاك في العام 2013.

وخلال السنوات الاخيرة كشف الفنان السويدي أنه يعاني مشاكل صحية منها التهابات في البنكرياس بسبب الاسراف في تناول الكحول. واضطر في العام 2014 إلى إلغاء عروض لاستئصال المرارة والزائدة الدودية.

وقبل سنتين أعلن بشكل مفاجئ توقفه عن تقديم العروض.

قالت المتحدثة باسم أفيتشي: “نعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة تيم بيرغلينغ ، المعروف أيضًا باسم أفيتشي، حيث عُثر عليه ميتًا في مسقط، بعد ظهر الجمعة 20 نيسان/أبريل، أسرته منهارة ونطلب من الجميع احترام رغبتهم في الخصوصية في هذا الوقت الصعب”.

وقبل أيّام، كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “أفيتشي”، كان على علاقةٍ سريّة بعارضة تشيكية.

وأضافت الصحيفة أنّ “أفيتشي” كان على علاقةٍ سريّة مع العارضة (تيريزا كاسيروفا – Tereza Kačerová)، وكانا يخططان لبناء أسرة.

ونشرت العارضة التشيكية رسالةً مؤلمة على حسابها في انستغرام وقالت إنها و “أفيتشي” كانا يخططان لإنجاب أطفال. كما نشرت صوراً له مع ابنها “لوكاس” الذي قالت إن “أفيتشي” كان بمثابة أب رقيق له بعد وفاة والده.