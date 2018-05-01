شن الإعلامي المصري معتز مطر هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وذلك في أعقاب تصريحاته التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال اجتماعه مع رؤساء الطوائف اليهودية في نيويورك، والتي طالب فيها الفلسطينيين بأن يقبلوا “صفقة القرن” أو يخرسوا ويكفوا عن الشكوى، وتأكيده بأن القضية الفلسطينية ليست على قائمة أولويات السعودية.

وقال “مطر” في مقدمة برنامجه “مع معتز” المذاع على قناة “الشرق”: “بعد أن اكتفى نظام آل سعود من المتاجرة بالقضية الفلسطينية وغسل يديه منها بعد أن أصبحت تجارة راكدة ولا تكسب وبعد أن استنزفت كل الأقنعة وأصبح لا بد وحتما من كشف الوجه الحقيقي حتى يصل ابن سلمان للعرش”، مؤكدا بأن الحقيقة أصبحت تتكشف بصورة أكثر فجاجة.

وعلق “مطر” بعد نشره احتفال الإعلام الإسرائيلي بتصريحات “ابن سلمان” قائلا:” تخيل الصهاينة سقطوا عن كراسيهم”، متسائلا: “نعمل إحنا إيه؟”.

وتوجه “مطر” مهاجما “ابن سلمان” بأبيات شعرية للشاعر المصري أحمد حمدي إبراهيم كتبت خصيصا لولي العهد السعودي: “مين قالك بأن الأقصى محتاجلك..وشعبه الصامد استسلم وقرر يرتمي في وحلك.. وعلق حق عودة أصيل..في ذيل ثوبك وجلبابك.. تعبقرلوا حلول.. أرخص من الفتلة اللي في عقالك.. ومين قلك بأنه أعلن الإفلاس.. ومستنيك عشان تقطع سكوتك بين إيدين صهيون وتستلطع.. يا جامع كل مال شعبك ودافع للعدو الجزية نظير التاج.. قرار إنك تكون صاغر مهوش ملزم لأمة ما عاد يحوشها سياج”…إلخ

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وجه انتقادات حادة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، قائلا: ” يجب أن تأخذ القيادة الفلسطينية المقترحات التي تحصل عليها من الولايات المتحدة أو فليخرسوا”.

وفقا لتقرير نشره axios نقلا عن ثلاثة مصادر -إسرائيلية وأميركية- تم إطلاعهم على الاجتماع، فإن ولي العهد السعودي قال في لقاء مغلق مع رؤساء المنظمات اليهودية في نيويورك: “في العقود القليلة الماضية ، أهدرت القيادة الفلسطينية الفرصة بعد الأخرى ورفضت جميع مقترحات السلام التي حصلت عليها. لقد حان الوقت أن يأخذ الفلسطينيون المقترحات ويوافقون على القدوم إلى طاولة المفاوضات أو فليخرسوا ويتوقفوا عن الشكوى. ”

كما أوضح بن سلمان أن القضية الفلسطينية ليست أولوية قصوى للحكومة السعودية أو للرأي العام السعودي، قائلا: “السعودية لديها قضايا أكثر أهمية وإلحاحاً للتعامل معها مثل مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة”.

ولفت ولي العهد السعودية إلى” أنه من أجل أن تقوم المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيكون هناك تقدما كبيرا في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية”.

وأشار الموقع إلى أنه وفقا للمصادر التي نقلت التصريحات فإن الحضور صُدموا عندما سمعوا تصريحات ولي العهد السعودي حول القضية الفلسطينية. وقال أحد المصادر “سقط المستمعون حرفيا من على مقاعدهم”.