تعرّض مالك حديقة حيوانات في جنوب إفريقيا، لهجومٍ مرعب ومفاجئ من قبل أسد، بعدما دخل القفص الذي يتواجد فيه.

ويُظهر مقطع فيديو لحظة دخول مالك الحديقة المُسنّ (مايك هودج – Mike Hodge) البالغ من العمر 67 عاماً، الى القفص، وفجأة وبلا مقدمات استدار الأسد ولحق به وهاجمه، وسحبه على الأرض، وسط صرخات الذعر من المتواجدين.

واستمر هجوم الأسد على “هودج” حوالي 90 ثانية، قبل أن يُطلق أحدُ الحراس رصاصة على الأسد ويرديه قتيلاً.

وتم نقل “مايك هودج”، وهو مهاجر بريطاني، إلى المستشفى مصابا بجروح في الرقبة والفك عقب الحادثة المروعة.

ونشرت صورٌ لـ”هودج” وهو يبتسم في فراشه بالمستشفى على الرغم من إصابته، حيث أخبر أحد الأصدقاء صحيفة “ذا صن” أنه يتعافى من إصاباته.

ووقع الحادث في محمية “ماراكيل الوطنية” التي تأسست من جانب “هودج” وزوجته “كريسي” بعد أن هاجروا من المملكة المتحدة.