في أعقاب مطالبة عدد من البرلمانيين السودانيين من الحكومة سحب قواتها من التحالف العربي في اليمن، كشفت الكاتبة الصحفية السودانية شمائل النور نقلا عن مصدر بالجيش السوداني بأن السودان أبلغ رسميا القيادة السعودية بسحب قواته من اليمن.

وقال “النور” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” مصدر في الجيش: السودان أبلغ القيادة السعودية رسمياً بالانسحاب من اليمن”.

من جانبها، كشفت صحيفة “أخبار اليوم” السودانية، نقلاً عن مصادر مطلعة عن أسباب اتجاه القيادة السودانية للانسحاب من قوات التحالف في اليمن، مشيرة إلى “معلومات شبه مؤكدة ببروز اتجاه قوي لدى قيادة الدولة لسحب القوات المسلحة السودانية من حرب اليمن”.

ولفتت المصادر إلى “تنامي روح واتجاه عامين مطالبين بسحب القوات السودانية من حرب اليمن، إثر دعم دول في التحالف العربي لمصر التي حظيت بزيارة سعودية عالية المستوى لم تحظ بها الخرطوم رغم مواقفها المناصرة للمملكة”.

وأشارت المصادر إل”ى «خذلان دول التحالف للسودان في أزمته الاقتصادية”، لافتة إلى “عدم دفع رواتب القوات السودانية رغم الأداء المتميز بشهادة الجميع”، مبينة المصادر أن “القوات السودانية في حرب اليمن مكشوفة الظهر”.

البرلمان الاخوان والكيزان في السودان كان مفتكر انوو دول التحالف سوف ترسل لهم الوقود والغاز في الازمة التي ضربة البلد ولم تستجيب الدول التحالف الغنية لانه البشير مستلم في كل راس جنجويدي مبلغ وقدرة كاش نقداً

البشير نهب قروووش الجنجويد pic.twitter.com/FUthHygtVz — khaled (@khaled222n) May 1, 2018

وكانت كتلة “التغيير” في المجلس الوطني السوداني، قد أصدرت بيانا صحفيا، الاثنين، قالت فيه إنها “ظلت منذ البداية ضد مشاركة القوات المسلحة والقوات الدعم السريع في العمليات العسكرية في دولة اليمن، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح للعسكريين السودانيين”.

وأشار البيان إلى “سقوط مئات الشهداء من السودانيين في حرب لا ناقة للسودان ولا جمل”، معتبرة أن “المشاركة مخالفة للدستور السوداني والقانون لعدم موافقة البرلمان عليه، الأمر الذي أفقدها السند الشعبي والدستوري”.

وطالبت كتلة التغيير البرلمانية، برئاسة أبو القاسم برطم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عمر البشير، “بسحب القوات من اليمن فورا، وحملت الحكومة المسؤولية المالية والمعنوية لأسر الشهداء”، داعية الحكومة “لأخذ مواقف سياسية داعمة للسلم في اليمن دون انحياز لطرف دون الآخر واحترام إرادة وسيادة دولة اليمن وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وكانت مصادر قد كشفت، الأسبوع الماضي، أن 42 من الجنود السودانيين قد عادوا إلى بلادهم جثثا.

وقال النائب البرلماني عن أحزاب “الحوار الوطني”، فيصل يس،: “نطالب بسحب قواتنا المسلحة من اليمن، ولا يجب أن نحارب بالوكالة عن الآخرين”.

وأضاف: “نحن بلد عانى من الحروب الداخلية، فكيف نحارب في دول أخرى دون وجه حق (؟!)… وماذا يعوض أرواح جنودنا في اليمن؟”.

وتابع: “الحكومة تقول إنها تحارب في اليمن لحماية الحرمين الشريفين، ولكننا نقول إن للكعبة ربا يحميها”.

من جانبه، أكد النائب عن حزب “المؤتمر الشعبي”، كمال عمر عبد السلام، أن “الجيش السوداني يشارك في معركة في اليمن لا تخصه، والمقابل صفر”.

وأضاف أن “قرار المشاركة في حرب اليمن سياسي، دون تشاور مع أحزاب الحوار وحكومة الوفاق الوطني، والبرلمان”.

ومضى عبد السلام قائلا إن “السودان يستند على علاقات خارجية خاسرة، ونطالب بالسحب الفوري للجيش السوداني من اليمن”.