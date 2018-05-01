بعد أكثر من 15 يوما على قيام موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بإغلاقها، أعلن المعارض السعودي الشهير والملقب بـ”قاهر آل سعود” غانم الدوسري عن استعادة قناته “غانم شو” التي يتابعها مئات الآلاف وتحظى بمشاهدة الملايين.

وقال “الدوسري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تم إستعادة قناتي على اليوتيوب Ghanem Show”.

تم إستعادة قناتي على اليوتيوب

Ghanem Showhttps://t.co/wLNKY4jYvP — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 30, 2018

إعلان “الدوسري” عن عودة قناته أشعل فرحة عارمة لدى العديد من الناشطين السعوديين والعرب، الذين عبروا عن ترحيبهم وشوقهم لما يعرضه “الدوسري” من حقائق بأسلوب ساخر، مطالبين إياه بأن يستمر في نهجه في فضح سياسة “آل سعود”.

هاهاهاهاي تستاهل يا قاهر ال سلول و عبيدهم — سفير موريشيوس (@Qatar932) April 30, 2018

والله أنت سلطان اليوتيوب

مبروك يا قاهرهم — Sellani boualem (@SellaniBoualem) April 30, 2018

اسد — مناصر الحرمين (@MUNASER9) April 30, 2018

مبروووووك يا غانم منك المحتوى ومنا المشاهدة😉😘 — Lost🔕🌐 (@Lost__Faith) April 30, 2018

الف مبروك، والحين زيد العيار شوي. — Eye of The Tiger (@EyeOfTheTiger46) May 1, 2018

مبروك .. دوس آل سعود المراخيم . — تميم الدوسري (@Tamimaldosre1) May 1, 2018

مبروك رجوع القناة اضغط المضغوط اكثر 😂 👍 — نايف (@N9naif7) April 30, 2018

منتظرين على أحر من الجمر … — Snafee (@Snafee15) May 1, 2018

خلال الأيام الماضية، عرفنا كيف أنك يا غانم بكلامك البسيط أوجعتهم و ما زلت. اشتعلت مواقع التواصل بفرح الذباب الإلكتروني بخبر موتك المكذوب. و العجيب أنهم كانوا يكررون " أصلا ما همنا هذا النكرة" مع أنهم كادوا يموتون فرحا، والآن حتما يموتون قهرا بعودتك — مجرد مواطن (@FreeSa1983) May 1, 2018

اجلدهم يا جلاد اجلد — McDavid El-Haj القدس# (@Submarin64x) May 1, 2018

يشار إلى أن غانم حمود المصارير الدوسري” المعروف بـ”غانم الدوسري”، من أبرز المعارضين السعوديين الناشطين على “تويتر”، يتابع حسابه أكثر من نصف مليون متابع ويقيم في العاصمة البريطانية “لندن” منذ عام 2003. ويُعرّف نفسه بأنه مدافع عن حقوق الإنسان، ويعتمد على كشف خبايا آل سعود وفسادهم حيث يحصل على معلومات غاية في الحساسية عن أفراد العائلة المالكة.

ويقدم “الدوسري” نفسه من خلال عدة منصات عبر الفضاء الإعلامي الواسع، منها صفحته الرسمية على “تويتر”، وأيضا قناة خاصة على موقع “يوتيوب” ينتقد فيها العائلة الحاكمة ويفضح مخططاتهم بأسلوب ساخر لجذب المشاهدين وتقديم معلوماته بشكل لا يمل منه المتابع، حيث اشتهرت له عدة ألقاب أطلقها على أفراد الأسرة الحاكمة وصارت متداولة بين النشطاء منها لقب “سلمانكو” الذي أطلقه على الملك سلمان، و”الدب الداشر” الاسم الذي لقب بهمحمد بن سلمان وانتشر بين النشطاء كالنار في الهشيم – بالعامية السعودية يعنى الصايع-.

وقناة الدوسري المعروفة بـ”غانم تيوب” تحقق مشاهدة عالية مع كل حلقة ساخرة يقوم بنشرها، لما تحمله من اختراق للمجتمع السعودي وكسر الهيبة الملكية، ويبرع بطريقة جيدة في إيصال ما يريد، بما يقدمه من معلومات مهمة داخل قالب كوميدي.

وتحقق القناة مشاهدات بالملايين لمقاطع الفيديو التي يبثها بانتظام، وتتناولها عدّة محطات فضائية