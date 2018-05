بعد أكثر من 15 يوما على قيام موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بإغلاقها، أعلن المعارض السعودي الشهير والملقب بـ”قاهر آل سعود” غانم الدوسري عن استعادة قناته “غانم شو” التي يتابعها مئات الآلاف وتحظى بمشاهدة الملايين.

وقال “الدوسري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تم إستعادة قناتي على اليوتيوب Ghanem Show”.

إعلان “الدوسري” عن عودة قناته أشعل فرحة عارمة لدى العديد من الناشطين السعوديين والعرب، الذين عبروا عن ترحيبهم وشوقهم لما يعرضه “الدوسري” من حقائق بأسلوب ساخر، مطالبين إياه بأن يستمر في نهجه في فضح سياسة “آل سعود”.

الف مبروك، والحين زيد العيار شوي.

