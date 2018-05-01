بعد أكثر من 15 يوما على قيام موقع الفيديوهات الشهير “” بإغلاقها، أعلن المعارض السعودي الشهير والملقب بـ”قاهر آل سعود” عن استعادة قناته “غانم شو” التي يتابعها مئات الآلاف وتحظى بمشاهدة الملايين.

 

وقال “الدوسري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تم إستعادة قناتي على اليوتيوب Ghanem Show”.

إعلان “الدوسري” عن عودة قناته أشعل فرحة عارمة لدى العديد من الناشطين السعوديين والعرب، الذين عبروا عن ترحيبهم وشوقهم لما يعرضه “الدوسري” من حقائق بأسلوب ساخر، مطالبين إياه بأن يستمر في نهجه في فضح سياسة “آل سعود”.

يشار إلى أن غانم حمود المصارير الدوسري” المعروف بـ”غانم الدوسري”، من أبرز المعارضين السعوديين الناشطين على “تويتر”، يتابع حسابه أكثر من نصف مليون متابع  ويقيم  في العاصمة البريطانية “لندن” منذ عام 2003. ويُعرّف نفسه بأنه مدافع عن حقوق الإنسان، ويعتمد على كشف خبايا آل سعود وفسادهم حيث يحصل على معلومات غاية في الحساسية عن أفراد العائلة المالكة.

 

ويقدم “الدوسري” نفسه من خلال عدة منصات عبر الفضاء الإعلامي الواسع، منها صفحته الرسمية على “تويتر”، وأيضا خاصة على موقع “يوتيوب” ينتقد فيها العائلة الحاكمة ويفضح مخططاتهم بأسلوب ساخر لجذب المشاهدين وتقديم معلوماته بشكل لا يمل منه المتابع، حيث اشتهرت له عدة ألقاب أطلقها على أفراد الأسرة الحاكمة وصارت متداولة بين النشطاء منها لقب “سلمانكو” الذي أطلقه على الملك سلمان، و”الدب الداشر” الاسم الذي لقب بهمحمد بن سلمان وانتشر بين النشطاء كالنار في الهشيم – بالعامية يعنى الصايع-.

 

وقناة الدوسري المعروفة بـ”غانم تيوب” تحقق مشاهدة عالية مع كل حلقة ساخرة يقوم بنشرها، لما تحمله من اختراق للمجتمع السعودي وكسر الهيبة الملكية، ويبرع بطريقة جيدة في إيصال ما يريد، بما يقدمه من معلومات مهمة داخل قالب كوميدي.

 

وتحقق القناة مشاهدات بالملايين لمقاطع الفيديو التي يبثها بانتظام، وتتناولها عدّة محطات فضائية