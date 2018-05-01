أكد المفكر والأكاديمي السوداني “تاج السر عثمان”، أن ابتعاد التحالف العربي عن أهدافه المعلنة، تسبب في تصاعد الأصوات الشعبية – وحتى في مراكز صنع القرار المطالبة بسحب الجيش السوداني من اليمن.

وقال “عثمان” في تغريدة بصفحته على تويتر، إنه وبعد ثلاث سنوات، من تقييم الموقف لوحظ انحراف التحالف العربي عن أهدافه المعلنة.

وزعم أن” الإمارات أصبحت تجيّر التحالف لتحقيق أطماعها الخاصة في اليمن” على حد قوله.

تصاعد الأصوات الشعبية – وحتى في مراكز صنع القرار – المطالبة ب #سحب_الجيش_السوداني_من_اليمن فبعد ثلاث سنين من تقييم الموقف لوحظ انحراف التحالف العربي عن أهدافه المعلنة وأصبحت الامارات تجيّر التحالف لتحقيق أطماعها الخاصة pic.twitter.com/G7Pmi9f2Ph — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) April 30, 2018

وأثار البرلمان السوداني، الجدل مجدداً، بعد أنّ طالبت كتلة “قوى التغيير” (معارضة) بسحب القوات السودانية من اليمن بشكل فوري، فيما رد الحزب الحاكم بأن هذا القرار خارج اختصاص البرلمان.

واعتبرت الكتلة في بيان صادر الأحد29 أبريل، مشاركة السودان في العمليات العسكرية باليمن مخالفة للدستور والقوانين، لأن البرلمان لم يوافق على تلك المشاركة مما أفقدها السند الشعبي والدستوري.

ودعا البيان الحكومة السودانية إلى تحمل كافة المسؤوليات المعنوية والمادية تجاه أسر الضحايا.

وطالبت الكتلة الحكومة باتخاذ المواقف السياسية الداعية للسلم في اليمن دون الانحياز لطرف ضد الآخر، واحترام إرادة وسيادة الشعب اليمني وعدم التدخل في شئونه الداخلية، كما دعت إلى بناء علاقات سودانية خارجية متوازنة تحقق مصالح الشعب السوداني أولا مع كل دول المنطقة.