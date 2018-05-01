شهدت مواقع التواصل اليوم سخرية واسعة من تغريدة للمتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي “أفيخاي أدرعي”، دعا الله فيها أن يبلغه رمضان، مشيرا إلى بداية شهر مايو الذي سيشهد منتصفه استقبال الشهر الكريم.
ودون “أدرعي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”نحن اليوم في تاريخ الأوّل من شهر أيّار الّذي في منتصفه سنستقبل شهر رمضان الفضيل”
وتابع متسائلا:”فهل اشتقتم لشهر #الصّيام والرحمة والغفران؟#اللهم_بلّغنا_رمضان”
نحن اليوم في تاريخ الأوّل من شهر أيّار الّذي في منتصفه سنستقبل شهر رمضان الفضيل، فهل اشتقتم لشهر #الصّيام والرحمة والغفران؟ #اللهم_بلّغنا_رمضان pic.twitter.com/tcNYPx4Stv
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 1, 2018
التغريدة الذي جعلته محط سخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين أمطروه بالتعليقات الساخرة والردود اللاذعة لتعمده إثارة الجدل بالتدخل السافر في أمور الإسلام دائما.
دا نتا قلبك عامر بالايمان يا شيخ أفخاي🌚
بقى تخُش بالإسلام بس😂
— Hamza-Alswaid (@HamzaAlSwaid1) May 1, 2018
وانت مال اهلك هو انت هتصوم معانا
— mohamed barbary (@mohamed_brbry) May 1, 2018
عندنا معرضين كتير في الاعلام العربي مش عايزين حد يشتغل مكانك ويعرض احسن منك 😂😂😂
— #تيران_وصنافير_مصريه (@Masry_Berlin) May 1, 2018
🤣😂🤣😂😂 الله يلعنك يا ملعون ضحكت من صدق
— عماني الهوى والهوية🇴🇲 (@shrsoman2) May 1, 2018
يخرب بيت دماغك
— الاسكندراني (@mohabelmasry670) May 1, 2018
يخربيت رخامة امك.
انتا ايه؟
فعلا.حفيد خنزير رخم
— فارس الصافى (@SWS2TwyTt1PVEtK) May 1, 2018
فيما هاجمه آخرون وسألوا الله أن يهلكه ودولته قبل شهر رمضان.
الله ياخذك قبل رمضان
— فرع مستشفى شهار (@dark_man030) May 1, 2018
اللهم بلغنا رمضان وقد تطهر المسجد الاقصى من رجسكم !
— Hanykashef (@Hanykashef1) May 1, 2018
ياافيخاي مهما تحاول تظهر صورة حسنه الا انكم مغتصبين ارض عربية منبوذين مكروهين واخبرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بنهايتكم الحتمية قريباً
— azooz (@hdgsg16) May 1, 2018
لاحول ولاقوة الابالله لو لا القرأن لصدقتك وقلت ان في قلبك رحمة يافاجر ياقاتل الابرياء يامغتصب يارهابي كيف اصفك وقد وصفكم الله عز وجل
#بالقردة#والخنازير
— Smail.Gomra (@Smailgomragmai1) May 1, 2018
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