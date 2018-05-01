شهدت مواقع التواصل اليوم سخرية واسعة من تغريدة للمتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي “أفيخاي أدرعي”، دعا الله فيها أن يبلغه رمضان، مشيرا إلى بداية شهر مايو الذي سيشهد منتصفه استقبال الشهر الكريم.

ودون “أدرعي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”نحن اليوم في تاريخ الأوّل من شهر أيّار الّذي في منتصفه سنستقبل شهر رمضان الفضيل”

وتابع متسائلا:”فهل اشتقتم لشهر #الصّيام والرحمة والغفران؟#اللهم_بلّغنا_رمضان”

نحن اليوم في تاريخ الأوّل من شهر أيّار الّذي في منتصفه سنستقبل شهر رمضان الفضيل، فهل اشتقتم لشهر #الصّيام والرحمة والغفران؟ #اللهم_بلّغنا_رمضان pic.twitter.com/tcNYPx4Stv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 1, 2018

التغريدة الذي جعلته محط سخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين أمطروه بالتعليقات الساخرة والردود اللاذعة لتعمده إثارة الجدل بالتدخل السافر في أمور الإسلام دائما.

دا نتا قلبك عامر بالايمان يا شيخ أفخاي🌚

بقى تخُش بالإسلام بس😂 — Hamza-Alswaid (@HamzaAlSwaid1) May 1, 2018

وانت مال اهلك هو انت هتصوم معانا — mohamed barbary (@mohamed_brbry) May 1, 2018

عندنا معرضين كتير في الاعلام العربي مش عايزين حد يشتغل مكانك ويعرض احسن منك 😂😂😂 — #تيران_وصنافير_مصريه (@Masry_Berlin) May 1, 2018

🤣😂🤣😂😂 الله يلعنك يا ملعون ضحكت من صدق — عماني الهوى والهوية🇴🇲 (@shrsoman2) May 1, 2018

يخرب بيت دماغك — الاسكندراني (@mohabelmasry670) May 1, 2018

يخربيت رخامة امك.

انتا ايه؟

فعلا.حفيد خنزير رخم — فارس الصافى (@SWS2TwyTt1PVEtK) May 1, 2018

فيما هاجمه آخرون وسألوا الله أن يهلكه ودولته قبل شهر رمضان.

الله ياخذك قبل رمضان — فرع مستشفى شهار (@dark_man030) May 1, 2018

اللهم بلغنا رمضان وقد تطهر المسجد الاقصى من رجسكم ! — Hanykashef (@Hanykashef1) May 1, 2018

ياافيخاي مهما تحاول تظهر صورة حسنه الا انكم مغتصبين ارض عربية منبوذين مكروهين واخبرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بنهايتكم الحتمية قريباً — azooz (@hdgsg16) May 1, 2018