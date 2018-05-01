كشف حساب “العهد الجديد” عن كواليس الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعضو هيئة كبار العلماء صالح الفوزان، مؤكدا بأن الهدف منها هو الظهور بأريحية بعد حادثة إطلاق النيران التي استهدفت قصره بحي الخزامي بالرياض.

وقال حساب “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لم يكن يعلم أيّ من صالح آل الشيخ وصالح الفوزان بزيارة ابن سلمان .. قبلها بساعات تم إبلاغ آل الشيخ، أنه سيرافق ولي العهد في زيارة خاصة، لكن لم يخبروه إلى أين الوجهة، أما الفوزان فلم يكن يعلم بالزيارة البتة إلا قبل وصول ابن سلمان بدقائق، حينما قدم إلى منزله من يبلغه بالأمر”.

لم يكن يعلم أيّ من صالح آل الشيخ وصالح الفوزان بزيارة ابن سلمان .. قبلها بساعات تم إبلاغ آل الشيخ، أنه سيرافق ولي العهد في زيارة خاصة، لكن لم يخبروه إلى أين الوجهة، أما الفوزان فلم يكن يعلم بالزيارة البتة إلا قبل وصول ابن سلمان بدقائق، حينما قدم إلى منزله من يبلغه بالأمر — العهد الجديد (@Ahdjadid) April 30, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى أن “السبب الرئيسي وراء زيارة ابن سلمان للفوزان هو رغبته بالظهور بأريحية بعد حادثة الخزامى، أما سعود القحطاني فقد وجد من هذه الزيارة فرصة لإصدار فتوى ضد من يتكلم عن الدولة، فاتصل على الفوزان قبيل الزيارة بساعتين، وقال له: ضروري تتكلم في موضوع اللي يسبون الحكام (لكنه لم يتطرق للزيارة)”.

السبب الرئيسي وراء زيارة ابن سلمان للفوزان هو رغبته بالظهور بأريحية بعد حادثة الخزامى، أما سعود القحطاني فقد وجد من هذه الزيارة فرصة لإصدار فتوى ضد من يتكلم عن الدولة، فاتصل على الفوزان قبيل الزيارة بساعتين، وقال له: ضروري تتكلم في موضوع اللي يسبون الحكام (لكنه لم يتطرق للزيارة) — العهد الجديد (@Ahdjadid) April 30, 2018

وكشف “العهد الجديد” أن “ما لم تظهره الكامرة المرافقة لأبن سلمان، هو كمية الرعب المحيطة به، والظاهرة في مبالغة الموكب الذي قدم معه، والذي جعل الدنيا ورائه جميعها مقفلة، إضافة إلى المروحيات التي فوقه، ناهيك عن إغلاق الحي بمداخله ومخارجه وما يؤدي إليه قبيل قدومه بعدة ساعات”.

ما لم تظهره الكامرة المرافقة لإبن سلمان، هو كمية الرعب المحيطة به، والظاهرة في مبالغة الموكب الذي قدم معه، والذي جعل الدنيا ورائه جميعها مقفلة، إضافة إلى المروحيات التي فوقه، ناهيك عن إغلاق الحي بمداخله ومخارجه وما يؤدي إليه قبيل قدومه بعدة ساعات — العهد الجديد (@Ahdjadid) April 30, 2018

وكان قد اتضح فيما بعد أسباب زيارة “ابن سلمان” للشيخ “الفوزان” و الاحترام المبالغ فيه لم يكن بدون هدف.

فقد تأكد بأن الزيارة جاءت لطلب فتوى تدعم وتعزز بقاء “ابن سلمان” في الحكم وتطالب الشعب بطاعته، أو أن الزيارة جاءت لشكره على فتوى حملت نفس المضمون بعد أن تحولت هيئة كبار العلماء لناطق رسمي باسمه وانقلبت على كل فتاويها السابقة، خاصة ما يتعلق بالمرأة، سواء في قضية قيادة السيارة أو دخول الملاعب أو الاختلاط ولبس العباءة وغيرها.

وفي أعقاب الزيارة، تداول ناشطون مقطع صوتي لفتوى للشيخ “الفوزان” يفتي فيها بأن من يسبون الحكام في مجالسهم الخاصة من “الخوارج”، داعيا من يسمع ذلك بإبلاغ السلطات عنهم.

ووفقا للمقطع الصوتي، فقد رد “الفوزان” على من سأله حول الواجب الشرعي نحو من يسب الحكام والعلماء في المجالس، ليرد “الفوزان” قائلا أن الواجب على من سمع مثل هذا الأمر:” أن ينكر عليه وإذا لم يمتثل يبلغ عنه.. يبلغ عنه السلطة لأن هذا من الخوارج”.

فيديو#الفوزان: من يسبون الحكام والعلماء في المجالس من الخوارج أبلغوا عنهم السلطات. pic.twitter.com/ZZFc2mwZZV — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 25, 2018

يشار إلى أن قصر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد تعرض لإطلاق نار قبل زيارته لـ”الفوزان” بيومين، زعمت السلطات أنه ناتج عن إسقاط الأجهزة الأمنية لطائرة “درون” ترفيهية، في حين أكدت مصادر مطلعة عديد بأن القصر شهد محاولة انقلابية من ضباط موالين لولي العهد السابق محمد بن نايف.