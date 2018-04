هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران، وقال إن إسرائيل تمتلك 55 ألف وثيقة سرية تفضح برنامجها النووي، وتثبت وجود برنامج سري مؤكدا أن طهران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية.. حسب وصفه.

وقال “نتنياهو” في مؤتمر صحفي، مساء اليوم:”لدينا أكثر من 55000 وثيقة سرية تم الحصول عليها بعمل استخباراتي حول أنشطة إيران النووية السرية”.

وتابع:”الوثائق التي بحوزتنا تثبت أن إيران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية وسعيها لامتلاك الأسلحة النووية”.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل أن طهران تعمل على تطوير رؤوس نووية لصواريخها، متابعا “الوثائق تثبت أن إيران ما تزال مستمرة على تطوير برنامجها النووي سرا”.

وهدد “نتنياهو” إيران بقوله:”سننقل جميع الوثائق الخاصة بأرشيف إيران النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومات الغربية”

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه سيلقى كلمة مساء اليوم، يتناول فيها تصريحات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني.

وعقب الإعلان عن المؤتمر الصحفي، سخر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من “نتنياهو” وحديثه ووصفه بـ”الراعي الكذاب” الذي لا يقلع عن عادته، وقال إنه يحاول من جديد إطلاق أكاذيبه عن البرنامج النووي الإيراني.

واستبق “ظريف” بتغريدة على صفحته بتويتر رصدتها (وطن) خطاب “نتنياهو”، قائلا “إن هذا الصبي لا يستطيع أن يكف عن الكذب على غرار الراعي الكذاب، ويحاول من جديد ان يكرر عادته السابقة، فهو لم يتعظ من فضيحة الرسم الذي عرضه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو بإمكانه فقط خداع بعض الناس مرات عديدة”.

BREAKING: The boy who can't stop crying wolf is at it again. Undeterred by cartoon fiasco at UNGA. You can only fool some of the people so many times. pic.twitter.com/W7saODfZDK

— Javad Zarif (@JZarif) April 30, 2018