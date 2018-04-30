اعتبر السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة بأن ما نسبته وسائل الإعلام الإسرائيلية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول تأكيده بضرورة قبل الفلسطينيين للعرض الأمريكي للسلام وإلا عليهم إلى يصمتوا ولا يتذمرون محض كذب، مطالبا السعودية ببيان يوضح الامر كونه الموضوع يخرج عن الملة، بحسب قوله.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الكلام الذي نسبته القناة الإسرائيلية العاشرة لولي العهد السعودي لا يمكن تصديقه ولا قبوله منهم فحتى بن غوريون مؤسس اسرائيل لم يقله لذلك لا نصدقه و املنا ان يصدر بيان سعودي يكذب ما نسبته القناة الإسرائيلية على لسان الامير محمد بن سلمان باعتباره كفر يخرج من المله لا يجوز السكوت عنه”.

الكلام الذي نسبته القناة الاسرائيليه العاشرة لولي العهد السعودي لا يمكن تصديقه ولا قبوله منهم فحتى بنجوريون مؤسس اسرائيل لم يقله لذلك لا نصدقه و املنا ان يصدر بيان سعودي يكذب ما نسبته القناة الاسرائيليه على لسان الامير محمد بن سلمان باعتباره كفر يخرج من المله لايجوز السكوت عنه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) April 30, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” فرحت الصحافة والاعلام في اسرائيل بما نقلته القنوات الصهيونية من اكاذيب تنسبها لولي العهد السعودي يمالئ فيها ملة الصهاينة و يعادي فيها امة محمد و اهل فلسطين واصبحت تلك الاكاذيب مدار الاخبار في اسرائيل و دقت لها الزينة وطارت بها البشائر لعنهم الله واخزاهم و سلط عليهم جند من عنده”.

فرحت الصحافه والاعلام في اسرائيل بما نقلته القنوات الصهيونيه من اكاذيب تنسبها لولي العهد السعودي يمالئ فيها ملة الصهاينه و يعادي فيها امة محمد و اهل فلسطين واصبحت تلك الاكاذيب مدار الاخبار في اسرائيل و دقت لها الزينه وطارت بها البشائر لعنهم الله واخزاهم و سلط عليهم جند من عنده — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) April 30, 2018

وتابع “الدويلة” قائلا:” الصهاينة اوسخ ناس واكذبهم و اجرأهم على الله والله غالب”.

الصهاينه اوسخ ناس واكذبهم و اجرأهم على الله والله غالب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) April 30, 2018

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وجه انتقادات حادة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، قائلا: ” يجب أن تأخذ القيادة الفلسطينية المقترحات التي تحصل عليها من الولايات المتحدة أو فليخرسوا”.

وفقا لتقرير نشره axios نقلا عن ثلاثة مصادر -إسرائيلية وأميركية- تم إطلاعهم على الاجتماع، فإن ولي العهد السعودي قال في لقاء مغلق مع رؤساء المنظمات اليهودية في نيويورك: “في العقود القليلة الماضية ، أهدرت القيادة الفلسطينية الفرصة بعد الأخرى ورفضت جميع مقترحات السلام التي حصلت عليها. لقد حان الوقت أن يأخذ الفلسطينيون المقترحات ويوافقون على القدوم إلى طاولة المفاوضات أو فليخرسوا ويتوقفوا عن الشكوى. ”

كما أوضح بن سلمان أن القضية الفلسطينية ليست أولوية قصوى للحكومة السعودية أو للرأي العام السعودي، قائلا: “السعودية لديها قضايا أكثر أهمية وإلحاحاً للتعامل معها مثل مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة”.

ولفت ولي العهد السعودية إلى” أنه من أجل أن تقوم المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيكون هناك تقدما كبيرا في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية”.

وأشار الموقع إلى أنه وفقا للمصادر التي نقلت التصريحات فإن الحضور صُدموا عندما سمعوا تصريحات ولي العهد السعودي حول القضية الفلسطينية. وقال أحد المصادر “سقط المستمعون حرفيا من على مقاعدهم”.