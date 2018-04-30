كشف حساب “مجتهد الإمارات” عن وقوف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد شخصيا خلف الأزمة الديبلوماسية بين دول الكويت والفلبين، والتي تصاعدت في أعقاب تسريب السفارة الفلبينية لعدد من الخادمات من بيوت كفلائهن دون التنسيق مع الخارجية الكويتية والتي على إثرها طلبت الكويت من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها.

وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” خاص وحصري : محمد بن زايد في مجالسه الخاصة أكد أن مفاتيح حل أزمة الكويت والفلبين عندنا في أبوظبي “.

وأضاف قائلا:” هذا يعني أن محمد بن زايد يتآمر على الكويت وهو وراء تحريض الرئيس الفلبيني على التشدد في رأيه حول الأزمة و أن لا تحل الأزمة إلا بوساطة من محمد شخصيا”.

خاص و حصري : محمد بن زايد فى مجالسه الخاصة أكد أن مفاتيح حل أزمة الكويت و الفلبين عندنا فى أبوظبي ! هذا يعني أن محمد بن زايد يتآمر على الكويت و هو وراء تحريض الرئيس الفلبينى على التشدد فى رأيه حول الأزمة و أن لا تحل الأزمة إلا بوساطة من محمد شخصيا .. — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) April 29, 2018

يشار إلى أن الأزمة قد نشبت بين الدولتين إثر قيام وافدين (لبناني وسورية) بقتل خادمة منزلية من الجنسية الفلبينية، قبل نحو شهرين، وإخفاء جثتها في ثلاجة ومغادرة الكويت إلى سوريا.

على إثر ذلك، وقعت الكويت والفلبين اتفاقية لتنظيم وتشغيل العمالة الفلبينية في الكويت، تضمنت بنودا تحد من سيطرة الكفيل المحلي على عاملات الخدمة المنزلية.

وتجددت الأزمة في أعقاب قيام أفراد يتبعون السفارة الفلبينية في الكويت بتهريب خادمات فلبينيات في الكويت وهو ما اعتبرته السلطات الكويتية اعتداء على سيادتها.

وأعلنت الكويت القبض على اثنين من الفلبين من المتورطين في تهريب الخادمات.

وانتشر مقطع فيديو يظهر موظفين بالسفارة يساعدون خادمة على الهرب من منزل كويتي، والذي على اثره طلبت الكويت من سفير الفلبين مغادرة أراضيها.

ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الفلبينية فإن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية، بينما يعمل أكثر من مليون فلبيني في الشرق الأوسط، وتتجاوز تحويلاتهم النقدية لذويهم 2مليار دولار شهرياً.