تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة طرد مذيعة قناة “بي بي سي” لخبير عسكري سعودي على الهواء بعد رفضه الالتزام بأدبيات الحوار أثناء تناولها قضية استهداف السعودية لوزارة الداخلية التابعة للحوثيين وقتل عدد من قادتهم.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد استضافت القناة البريطانية الخبير العسكري السعودي اللواء محمد القبيبان الغارات السعودية التي ادت لمقتل قادة حوثيين، ليرد “القبيبان” على سؤال المذيعة حول ذلك مشيراً إلى أن هناك عمل استخباراتي بدأ باغتيال صالح الصماد. وأضاف قائلاً “هناك 40 حرامي مطلوبين للسعودية وبعض هؤلاء اللصوص قتلوا ربما في الغارات الأخيرة”.

ووفقا للفيديو فقد قاطعت المذيعة الخبير السعودي معترضة على استخدامه ألفاظاً غير مقبولة وقالت له “انا اتحدث اليك كخبير استراتيجي وعسكري نرجو الالتزام بأدبيات الحوار على شاشة بي بي سي وعدم اطلاق الالفاظ على الاشخاص لأنه في المقابل لن نسمح لأحد بإطلاق الالقاب عليك عند الحديث عن السعودية”.

مذيعة قناة البي بي سي تعطي الخبير الاستراتيجي والعسكري السعودي محمد القبيبان درس في الأخلاق وأدبيات الحوار قلنا لكم منتوا كفو والكذب في اصغركم الى اكبركم سلموا لي على طقعان رفيكم#BBC_ادب_الحوار_مخلل_سعودي pic.twitter.com/2h9FfYfTxc — صالح غريب (@salehghareeb) April 29, 2018

وعلى إثر ذلك غضب الخبير السعودي وقال مخاطباً مذيعة البي بي سي “مو انتي ولا اي واحد يعلمني ادبيات الحوار ” وأضاف “اذا ما تعامليني بأدب راح اعلمك الادب فأرجو ان تلزمين حدودك لا انتي ولا عشرين من اشكالك تعلمني آداب الحوار”.

وبعد ذلك قامت المذيعة بطرد اللواء القبيبان وإنهاء مداخلته.

وكانت السعودية شنت غارات على وزارة الداخلية بصنعاء وقالت إنها قتلت قيادات حوثية بينهم عبدالحكيم الخيواني المعروف بـ”أبو الكرار” لكن الأخير والقيادات التي زعمت السعودية قتلهم ظهروا صباح السبت في مراسم تشييع صالح الصماد بالعاصمة صنعاء.