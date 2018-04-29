في واقعة جديدة تعكس توجهاتها، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف قيام قناة “العربية” قطع البث عن فقرة تلاوة القرآن الكريم خلال احتفال إطلاق مشروع القدية الترفيهي الذي أطلقه الملك سلمان بن عبد العزيز مساء السبت.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وخلال قيام الدكتور عبد العزيز بن علي بتلاوة آيات من القرآن الكريم في بداية الحفل، وعلى الرغم من أن الفقرة لم تتجاوز الدقيقة وبعض الثواني، قطعت القناة البث وأظهرت صوت المذيع ليتحدث عن المشروع.

وبحسب الفيديو، فإنه وفور انتهاء “ابن علي” من تلاوة ما تيسر من القرأن، أعادت القناة بثها لنقل فعاليات الحفل فورا.

قناة العربية أثناء نقلها حفل مشروع القدية إقتطعت فقرة تلاوة القران ولم تبثها كاملا بالرغم أنها لم تتجاوز القراءة كاملا 1:10 دقيقة ثم رجعت الى البث بعد انتهاء التلاوة.

هؤلاء شياطين يفرون من القران!#الملك_يضع_حجر_اساس_القديه pic.twitter.com/hEnXFSUSJT — مفتاح (@keymiftah79) April 28, 2018

من جانبهم، أبدى مغردون غضبهم الشديد من ممارسات قناة “العربية”، مؤكدين بأنها تهدف إلى تغييب الدين في جميع مناحي الحياة، مؤكدين بأن القرآن الكريم ثقيل على أهل الهوى، مشيرين إلى أن القناة لا تمثل إلا القذارة.

مثل الشيطان ما يبون اي قرآن يخافون على مشاهديهم من العودة

لدين الله — باسل (@xi_n9) April 28, 2018

قناه قذره — د (@ikCoe4cPLQvCLaT) April 28, 2018

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا والله الانسان ضعيف وكيده ضعيف مهما فعل يبقى ضعيف حتى القران قطعوه وش نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل ويرد كيدهم في نحورهم — بشيت ابو طخطيخ (@Hamad84990746) April 29, 2018

لو انه جرس كنيسه كان كل واحد يصور ويسجل بأحسن مايكون لاكن هذي بداية فقدان للقيم الدينيه. — نجم سهيل🌟 (@Oxxzz2) April 29, 2018

القرآن ثقيل على أهل الهوى يعجزهم الرد فينتقمون بالظلم والبهتان(وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون..)

من النفاق الأكبر كراهة الاحتجاج بالقرآن(وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا) — أحمد ميمون (@AhmadMaymun) April 28, 2018

لاغرابة في الأمر

اليست هي قناة العبرية — Wadie Hakeem (@hakeemwadie) April 28, 2018

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز،قد وضع مساء السبت، حجر الأساس لمشروع “القدية” الترفيهي.

وتمتد المدينة الترفيهية على مساحة تتجاوز 334 كيلومترا مربعا، وسيتم إنشاؤها غرب العاصمة السعودية، الرياض.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن بأن القدية والمشاريع الكبرى الأخرى تهدف إلى إعادة تكييف الاقتصاد الوطني؛ لتجاوز تقلبات أسعار النفط أو الاعتماد على مورد رئيسي واحد للدخل.

وحسب الرئيس التنفيذي للمشروع مايكل رينينجر، فإن مساحة المشروع تتجاوز 2.5 ضعف مساحة ديزني وورلد، أو 100 ضعف مساحة سنترال بارك.