في واقعة جديدة تعكس توجهاتها، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف قيام قناة “العربية” قطع البث عن فقرة تلاوة القرآن الكريم خلال الذي أطلقه بن عبد العزيز مساء السبت.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وخلال قيام الدكتور عبد العزيز بن علي بتلاوة آيات من القرآن الكريم في بداية الحفل، وعلى الرغم من أن الفقرة لم تتجاوز الدقيقة وبعض الثواني، قطعت القناة البث وأظهرت صوت المذيع ليتحدث عن المشروع.

 

وبحسب الفيديو، فإنه وفور انتهاء “ابن علي” من تلاوة ما تيسر من القرأن، أعادت القناة بثها لنقل فعاليات الحفل فورا.

من جانبهم، أبدى مغردون غضبهم الشديد من ممارسات قناة “العربية”، مؤكدين بأنها تهدف إلى تغييب الدين في جميع مناحي الحياة، مؤكدين بأن القرآن الكريم ثقيل على أهل الهوى، مشيرين إلى أن القناة لا تمثل إلا القذارة.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز،قد وضع مساء السبت، حجر الأساس لمشروع “القدية” الترفيهي.

 

وتمتد المدينة الترفيهية على مساحة تتجاوز 334 كيلومترا مربعا، وسيتم إنشاؤها غرب العاصمة ، .

 

وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن بأن القدية والمشاريع الكبرى الأخرى تهدف إلى إعادة تكييف الاقتصاد الوطني؛ لتجاوز تقلبات أسعار النفط أو الاعتماد على مورد رئيسي واحد للدخل.

 

وحسب الرئيس التنفيذي للمشروع مايكل رينينجر، فإن مساحة المشروع تتجاوز 2.5 ضعف مساحة ديزني وورلد، أو 100 ضعف مساحة سنترال بارك.