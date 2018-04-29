أثار داعية مصريّ جدلاً كبيراً بعد فتواه بأنّ  مع الروبوت “صوفيا”، التي حصلت على الجنسية السعودية، ليس زنا، ولكنه حرام،

 

وقال الداعية خلال حواره مع إحدى الفضائيات المصرية: “ده روبوت كله حديد، مش عارف ممارسة الجنس إزاي، ولا منين”.

 

وأضاف: “ لا يختلف عن أي آلة أو أداة ناطقة موجودة في المنزل، مثل الساعة الناطقة أو ترجمة موقع جوجل”.

 

وتابع قائلا: “الروبوت صوفيا عبارة عن جهاز آلي على شكل مرأة ليس أكثر”.

 

يشار الى أنّ  الروبوت “صوفيا” صنعت من قبل شركة هونغ كونغ “Hanson Robotics”.

الداعية المصريّ أثارت حالةً من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل، الذي استنكروا على “المسير” فتواه، ومشيرين إلى أنّ هناك الكثير من الأمور في المجتمعات العربية أولى الحديث عنها من الروبوت “صوفيا”.

 