أثار داعية مصريّ جدلاً كبيراً بعد فتواه بأنّ ممارسة الجنس مع الروبوت “صوفيا”، التي حصلت على الجنسية السعودية، ليس زنا، ولكنه حرام،

وقال الداعية حذيفة المسير خلال حواره مع إحدى الفضائيات المصرية: “ده روبوت كله حديد، مش عارف ممارسة الجنس إزاي، ولا منين”.

وأضاف: “الروبوت صوفيا لا يختلف عن أي آلة أو أداة ناطقة موجودة في المنزل، مثل الساعة الناطقة أو ترجمة موقع جوجل”.

وتابع قائلا: “الروبوت صوفيا عبارة عن جهاز آلي على شكل مرأة ليس أكثر”.

يشار الى أنّ الروبوت “صوفيا” صنعت من قبل شركة هونغ كونغ “Hanson Robotics”.

فتوى الداعية المصريّ أثارت حالةً من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل، الذي استنكروا على “المسير” فتواه، ومشيرين إلى أنّ هناك الكثير من الأمور في المجتمعات العربية أولى الحديث عنها من الروبوت “صوفيا”.

العالم المتحضر يخترع الروبوت صوفيا والبعض في امتنا يسال عن ممارسة الجنس معها فيصدر شيخ دين فتوى بان ذلك ليس زنا ( بالضبط هذا هو الفارق الحضاري وألهوه الثقافيه ) — Mohammad Alqahtani (@Mohammad8ahtani) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

#الوطن| داعية سلفي : ممارسة الجنس مع الروبوت صوفيا ليس زنا.

العالم يفكر، كيف يمكن للإنسانية أن تستفيد من تطوير الإنسان الآلي؟ والعرب كالعادة يشغلهم سؤالين مالهمش تالت :

هل يجوز نكاحها؟ طب هل يجوز أكلها؟!#مدينة_البهائم — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) ٢٨ أبريل ٢٠١٨