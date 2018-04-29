في لفتةٍ رآى فيها جزائريون أنها احتراماً للتقاليد المتبعة في البلاد، ارتدت زوجة السفير الأمريكي في الجزائر الحجاب، أثناءَ زيارتها وزوجها مسجد الأمير عبد القادر بولاية قسنطينة.

وكتبت “كارين ” زوجة السفير “جون دي روشي”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعد هذه الزيارة: “مسجد جميل جدا وفريد من نوعه”، ووصفته بـ”المبهر”.

وشارك زوجة السفير الأمريكي في الجزائر في حلقة “داخل المطبخ الامريكي” التي تبثها قناة cbc benna tv.

ونشرت زوجة السفير صورا لها قبل عرض الحلقة التي أعدت من خلالها أطعمة أمريكية، سيتعرف عليها المشاهدون في الحصة المقررة أن تبث خلال أسبوعين.

يشار إلى أن زوجة السفير الأمريكي في الجزائر، كارين روز، دأبت ومنذ قدومها على الترويج لجمال الجزائر، فلا يمر يوم إلّا ونشرت صورا من رحلاتها اليومية مع زوجها عبر مختلف الولايات، مُعبِّرة فيها عن اندهاشها من جمال الجزائر، والتي وصفتها بالبلد القارة.