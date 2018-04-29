في لفتةٍ رآى فيها جزائريون أنها احتراماً للتقاليد المتبعة في البلاد، ارتدت زوجة  ، أثناءَ زيارتها وزوجها  بولاية قسنطينة.

وكتبت  “كارين ” زوجة السفير “جون دي روشي”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعد هذه الزيارة: “مسجد جميل جدا وفريد من نوعه”، ووصفته بـ”المبهر”.

كارين روز

كارين روز

وشارك  في حلقة “داخل المطبخ الامريكي” التي تبثها قناة cbc benna tv.

 

ونشرت زوجة السفير صورا لها قبل عرض الحلقة التي أعدت من خلالها أطعمة أمريكية، سيتعرف عليها المشاهدون في الحصة المقررة أن تبث خلال أسبوعين.

يشار إلى أن زوجة السفير الأمريكي في ، كارين روز، دأبت ومنذ قدومها على الترويج لجمال ، فلا يمر يوم إلّا ونشرت صورا من رحلاتها اليومية مع زوجها عبر مختلف الولايات، مُعبِّرة فيها عن اندهاشها من جمال ، والتي وصفتها بالبلد القارة.