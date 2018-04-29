نشر الإعلام الحربي التابع لجماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن، مقطع فيديو يكشف لحظة إطلاق القوة الصاروخية التابعة لها 8 صواريخ باليستية من طراز “بدر1” باتجاه “جازان” السعودية.

ياقوة الله شاهد بالفيديو👇 لحظة اطلاق القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية 8 صواريخ بالستية من طراز (( بدر1 )) على أهداف اقتصادية وحيوية بمنطقة #جيزان وللعلم والحاطة هذي عملية عسكرية وليست البداء في الرد على جريمة اغتيال #الشهيد_الرئيس_صالح_الصماد فالرد قادم#هو_الله pic.twitter.com/ylYXQOA3wK — محمد العزي صعدة (@YemenSaada) April 28, 2018

وكانت وسائل الإعلام السعودية، قد أكدت السبت، مقتل 3 جنود على الحدود الجنوبية للبلاد، كما قتل مواطن بشظايا “المقذوفات” التي تطلقها مليشيا الحوثي من اليمن.

جاء ذلك حسب تقارير متفرقة نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أشارت فيها إلى أن الجنود الثلاثة “استشهدوا أثناء أداء واجبهم في الحد الجنوبي (للمملكة)”.

ولم تعطِ الوكالة أية تفاصيل أخرى حول ظروف أو زمن مقتلهم، إذ جرت العادة أن السعودية تكتفي بإعلان أسماء القتلى فقط.

وفي منطقة جازان جنوبي المملكة، قالت سلطات المملكة: إن “رجلاً سعودياً قُتل بشظايا المقذوفات (صواريخ باليستية)”، التي أطلقها الحوثيون من اليمن على ما وصفوه بـ”أهداف اقتصادية وحيوية”.

والهجوم- على ما يبدو- ردٌّ توعَّد به الحوثيون، في حين شارك الآلاف بالعاصمة صنعاء في جنازة صالح الصماد، وهو قيادي حوثي كبير قُتل في ضربة جوية بقيادة السعودية، الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون، إن “الجماعة أطلقت ثمانية صواريخ باليستية على أهداف اقتصادية وحيوية” بمنطقة جازان السعودية، السبت، في حين قالت الرياض إنها اعترضت 4 منها.

ونقلت قناة “العربية” التلفزيونية السعودية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في جازان، العقيد يحيى عبد الله القحطاني، قوله: إن “فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من اليمن”.

وأكد القحطاني “وفاة مواطن في محافظة ‏صامطة، إضافة إلى تعرُّض منزلين وثلاث مركبات لأضرار مختلفة”، وهو ما أظهرته صورة مصاحبة لتقرير “العربية”.